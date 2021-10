Myriam Catania e Quentin Kammermann dopo la crisi vivono felici a casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Myriam Catania e Quentin Kammermann sono di nuovo felici e innamorati e a Oggi è un altro giorno sembrano la copia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il compagno di Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, un po’ di tempo fa aveva annunciato la loro separazione ma oggi spiega che loro litigano di continuo, che si lasciano ogni due giorni. Adesso il progetto è di andare a vivere in Francia, Myriam ha venduto casa ma in attesa di sviluppi abitano a casa di zia Simona che è felicissima. Simona Izzo vorrebbe averli nella loro enorme casa per sempre, sa che soffrirà quando andranno via. Racconta che anche loro come lei e Ricky litigano spesso ma che poi tutti insieme fanno pace. Myriam Catania è figlia della sorella gemella di Simona ma per la Izzo lei non è sua nipote, è la figlia femmina che non ha avuto.

Il compagno di Myriam Catania prende lezioni da Ricky Tognazzi

“Le Izzo sono tutte uguali” dagli uomini della famiglia salta fuori questo e non c’è dubbio che Myriam e Simona siano davvero molto simili in tutto. “Io cerco sempre di imparare da Ricky come riesce a gestire una donna di questo livello con questa energia. Ho imparato a lasciare passare un po’ di tempo, sono ancora troppo impulsivo” confessa Quentin.

“Zia mi dà consigli mamma mi dice cosa devo fare” racconta la Catania. E’ però Tognazzi a rivelare cosa accade: “Se dici una cosa a qualcuno della famiglia poi lo sanno tutti. Non è una famiglia, è un villaggio e in 30 secondi tutti vengono a sapere tutto”.

Sulla separazione tra Myriam e Quentin è lui a raccontare: “Ho annunciato che ci stavamo separando. Noi ci lasciamo ogni due giorni. L’amore non è una garanzia di eternità. Lei ha davvero un carattere fortissimo e io cerco di prendere il punto, di dirle le cose. Se non lo riceve prendo e vado via in Francia. Se c’è un progetto in comune, possiamo stare assieme, altrimenti il rapporto di coppia non funziona”. Di certo è una famiglia che non lascia tempo e spazio alla noia.