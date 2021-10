Antonella Clerici: “Voglio raccontarvi una bella favola”

Una puntata speciale oggi E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici, iniziata con la presentazione di una favola, la presentazione del suo libro. E’ dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno che è nato il nuovo libro di ricette di Antonella Clerici ma non è solo suo e non è solo un libro di cucina. “C’era una volta un gruppo di amici cuochi che si divertivano a cucinare in tv e da lì è nata la realizzazione di un sogno ma soprattutto la storia di un’amicizia che si è espressa nella casa del mezzogiorno”. Non è la prima volta che Antonella Clerici ribadisce che nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno ha voluto solo gli amici e adesso sono gli stessi che troviamo nel libro.

A tavola con Antonella Clerici, il nuovo libro di ricette

Serenità, divertimento e ricette, Antonella Clerici racconta che hanno racchiuso tutto nel libro appena uscito: “E’ tutto qui dentro anche nelle foto che vi facciamo vedere… C’era una volta ma c’è ancora perché la favola continua e ci sono gli amici che ci fanno compagnia ogni giorno”. Entrano i protagonisti come ogni giorno e sono gli stessi protagonisti della favola, del libro.

“Lorenzo Biagiarelli che è il giovane vecchio, Evelina Flachi, la sorella maggiore pronta a bacchettarci, Fulvio Marino lo scapestrato che in realtà è un bravissimo ragazzo, Sal De Riso che è il papà di tutti i golosi”.

E’ sempre mezzogiorno è davvero una favola, così ad Antonella piace mostrarla al suo pubblico. Oggi lei era vestita da ragazza della prateria, anche questo fa parte della favola. La fantasia non manca, non c’è dubbio che l’idea del bosco in cucina e di una leggerezza per niente stupida siano vincenti. I dati di ascolto premiamo il programma del mezzogiorno della Clerici e la favola.

