Dodi Battaglia a un mese dalla morte della moglie: “Un dolore che non va via”

Dodi Battaglia sarà ospite a Verissimo domenica 17 ottobre 2021, le anticipazioni del programma raccontano di quel dolore che per il chitarrista dei Pooh non va via. Dodi Battaglia ha perso sua moglie; Paola Toeschi è morta un mese fa e per lui è così dura andare avanti. E’ molto più dura di quanto potesse immaginare, lo confida a Verissimo, si emoziona, racconta degli ultimi mesi con lei, sono stati devastanti. Subito dopo la morte di sua moglie Dodi Battaglia non ha nascosto le lacrime e la sofferenza, aveva già raccontato che è morta tra le sue braccia, che le parlava tutto il giorno, ma adesso il racconto degli ultimi mesi di vita è straziante.

Dodi Battaglia a Verissimo ricorda sua moglie Paola e tutto il dolore vissuto con lei

“È molto più dura di quello che potessi immaginare. È un dolore che non va via, anche fisicamente” aveva solo 51 anni Paola. “Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno”. Una battaglia durata tanti anni ma lei era sempre positiva, così forte e con un sorriso per tutti. Ed è così che Dodi l’ha conosciuta: “L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”.

Si fa forza, deve farlo per sua figlia: “Io e Sofia stiamo riorganizzando pian piano la nostra vita. Ho annullato tutti gli impegni fino alla fine dell’anno per starle vicino. Farò solo dei seminari, ma l’anno prossimo voglio tornare a suonare con il mio gruppo”.

Paola Toeschi aveva un tumore al cervello, le era stato diagnosticato nel 2010 e in quel momento a lei e Dodi cadde il mondo addosso. Fino alla sera prima Paola stava bene.

