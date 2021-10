Per Federico Fashion Style troppe critiche a Ballando con le stelle? Questione di pregiudizi

Forse chi ha visto per la prima volta ieri sulla pista di Ballando con le stelle 2021 Federico Lauri, conosciuto nel mondo della tv e dei social come Federico Fashion Style, non immagina neppure perchè verso di lui dovrebbe esserci il famoso “pregiudizio” del quale anche la maestra Anastasia Kuzmina ha parlato. A Ballando si sa, succede un po’ di tutto, come uno 0 di Mariotto al povero Al Bano, per dire. Ma è evidente che qualche pregiudizio nei confronti di Federico ci sia. E lo si è capito anche dalle parole di Selvaggia Lucarelli ( la giornalista ha lanciato persino una frecciata quando è stato il turno di Arisa che non è passata inosservata). E del resto, noi che purtroppo, dobbiamo sorbirci anche quello che succede sui social tra i protagonisti di Ballando, sappiamo che in passato, tra Selvaggia e Federico, c’è stato un acceso faccia a faccia per più questioni, in particolare nel periodo in cui il parrucchiere, ha avuto il coronavirus. Federico tra l’altro arriva da un altro mondo, quello di Real Time, è stato spesso ospite di Barbara d’Urso e alla sua prima volta in Rai si è presentato in elicottero. Ecco era facile pensare che stupire in pista, non sarebbe stato semplice. E forse questa pressione il Lauri e la Kuzmina la sentono e anche tanto, visto che Anastasia già dopo la prima esibizione ha parlato di pregiudizi e ha accusato i giudici di non essere obiettivi con il suo ballerino.

Esordio non troppo brillante per Federico Fashion Style che si sfoga sui social

Polemica che poi si è spostata sui social dove Anastasia e Federico hanno ammesso che si poteva fare di certo meglio ma che non avrebbero meritato il 3. Hanno ribadito questo concetto, dicendo che i giudizi dati nella prima puntata di Ballando con le stelle sono “figli del pregiudizio” ma che loro lavoreranno lo stesso andando avanti e cercando di portare in pista delle ottime esibizioni. Al Lauri tra l’altro non è piaciuta neppure la frase di Canino: “Ti sono cadute le paillettes”. Da Instagram ha commentato: “Forse poteva concentrarsi sui passi invece che pensare alle paillettes”. “Io ci sono rimasta molto male perchè Federico si meritava dei voti più alti ma faremo meglio nella prossima esibizione” ha detto Anastasia nei commenti a caldo del post esibizione.

Una volta tornato a casa, anche Federico si è detto non convinto della sua 12esima posizione in classifica, posizione data dai voti della giuria di Ballando con le stelle. “Non sono un maestro di ballo, sono lì per imparare e voglio imparare” ha commentato Federico.

