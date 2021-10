Alessandra Mussolini minaccia di lasciare Ballando con le stelle: colpa della Lucarelli

Caos sui social questa mattina dopo un post di Alessandra Mussolini con il quale la nuova protagonista di Ballando con le stelle minaccia di disertare da sabato sera. Alessandra vuole abbandonare Ballando con le stelle 2021? Come abbiamo visto, nella prima puntata del programma in onda sabato scorso, Milly Carlucci l’ha presentata come una sorta di jolly, opinionista o voce del popolo senza una fissa “dimora” a bordo campo. Una sorta di tiratore libero. E la Mussolini se c’è cavata anche bene nel suo ruolo, per chi ama un certo genere di polemiche, ha fatto il suo. Ecco però era abbastanza evidente che Milly, da scaltra intenditrice, avrebbe puntato sulla guerra tra la Mussolini e Selvaggia che non si è fatta sentire in studio ma che è esplosa a distanza quest’oggi. La Mussolini infatti, condividendo una storia che Selvaggia Lucarelli ha postato ieri sulla sua pagina Instagram, ha spiegato che non crede che ci siano le condizioni per continuare la sua avventura nel programma di Rai 1.

Ma che cosa ha scritto la Lucarelli per far si che la Mussolini arrivasse a prendere questa decisione? Un fan della giornalista le ha chiesto il suo pare sulla presenza della Mussolini in questa edizione di Ballando, dopo quella in cui è stata protagonista come aspirante ballerina. La Lucarelli ha commentato: “Le dittature finiscono prima o poi“. Una frase che a quanto pare, l’ex politica non ha affatto gradito tanto che questa mattina, via social, ha annunciato che potrebbe lasciare il programma di Rai 1. Ed ecco la polemica della settimana, il caso che scoppia e che si potrebbe risolvere probabilmente solo in diretta sabato sera!

Ballando con le stelle 2021: Alessandra Mussolini lascia?

La Mussolini quindi ha postato pubblicamente il suo pensiero e in pochi minuti la notizia ha fatto il giro dei social. In molti si dicono dispiaciuti e invitano la Mussolini a non darla vinta a Selvaggia. Altri sembrano non apprezzare la Mussolini in questo nuovo ruolo per cui, non ne sentirebbero la mancanza. Cosa succederà? Lo scopriremo di storia in storia sui social, forse…

