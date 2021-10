Imbarazzo a Storie Italiane sul caso Mietta da eliminare o no da Ballando

Gli ultimi minuti di Storie Italiane oggi dedicati al caso Mietta, in studio c’è Guillermo Mariotto, in collegamento Maykel Fonts. Si parla della puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle, della polemica che ha investito Mietta e a Storie Italiane c’è un po’ di imbarazzo. Eleonora Daniele prova a far parlare i suoi ospiti, Maykel Fonts è amareggiato, è comprensibile il suo stato d’animo. Già la scorsa edizione per lui non è stata semplice e sempre per colpa del covid ma questa volta non è stato contagiato e lo ribadisce. Maykel è ancora una volta costretto a fermarsi. Ha appena sentito Mietta, conferma che sta bene e che è in attesa di fare altri tamponi per capire se rientrerà in gara a Ballando con le Stelle. Guillermo Mariotto resta in silenzio ma spronato dalla Daniele ammette che non vorrebbe mai l’eliminazione di Mietta e Fonts perché sono tra le coppie che possono dare più soddisfazioni in pista.

Mietta e Maykel Fonts: quanto potrebbe valere la loro sospensione?

Se lo chiede Eleonora Daniele, lo chiede ai suoi ospiti. Mariotto fa notare che di certo nel regolamento originale non era contemplato il caso di una pandemia, quindi nessuno sa se lo stop di Mietta equivale a una squalifica. C’è da dire che la pandemia dura da un po’ e che c’è stato tutto il tempo di modificare il regolamento prevedendo un caso come questo.

Maykel Fonts è vaccinato e pronto a tornare in gara ma c’è il dubbio dell’eliminazione. Tutto resta senza risposta. “Questa sospensione potrebbe valere quanto? O queste polemiche porteranno a una eliminazione?”. La Daniele ci riprova ma tutto tace, anche se Mariotto ha già detto la sua, per lui bisogna attendere che Mietta sia negativa e che torni in gara, anche se Fonts sabato scorso non ha potuto esibirsi perché in isolamento, anche se attualmente negativo. Tutto questo si poteva evitare?

Lo spettacolo intanto continua, si parla di Ballando con le Stelle e tutto questo crea interesse, anche se Mietta attende le scuse.

