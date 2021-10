Roberto Alessi sicuro dell’amore tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando: “Vedrete tra due mesi”

L’esibizione di ieri sera di Andrea Iannone e Lucrezia Lando ha emozionato, non sono stati perfetti, lui ha avvertito tanto dolore alla spalla, lei ha fatto tutto quello che poteva per coprirlo ma è Roberto Alessi che torna sulla prima love story nata a Ballando con le Stelle. Per il direttore di Novella 2000 Andrea Iannone e la sua maestra di danza sono già una coppia, lo erano già prima del debutto in pista ma lo confermeranno solo alla fine di questo percorso televisivo. L’esperto in gossip sembra saperne più di tutti e a Domenica In oggi ha regalato anche una data. A chi saprà attendere tra un paio di mesi Iannone e Lucrezia Lando regaleranno soddisfazioni. I giudici sono tutti d’accordo, a Ballando con le Stelle il pilota e la ballerina sono molto più che una coppia televisiva e in pista. Tutti notano abbracci e sguardi, baci pieni d’affetto, poi sono entrambi liberi da altri amori e si sa che ballando ballando è molto difficile non lasciarsi tentare dalle emozioni. E’ sempre successo in ogni edizione di Ballando con le Stelle che ci fossero coppie innamorate.

A Domenica In la storia d’amore tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Ci sono però anche coppie che nel programma del sabato sera di Milly Carlucci hanno giocato su un loro vero o presunto flirt magari approfittando di quelle emozioni, di quella visibilità per volare alti in classifica. Per Andrea Iannone e la bravissima Lucrezia Lando sembra sia diverso, da quanto lascia intendere Roberto Alessi diranno che stanno insieme solo dopo la fine di Ballando con le Stelle. Il pubblico intanto inizia ad affezionarsi a questa coppia che prima non suscitava grande interesse.

Iannone ieri sera si è commosso, ha tirato fuori il dolore per l’addio forzato alla Moto GP, raccontando che niente è più importante. Sapeva di non essere un bravo ballerino, conosceva i suoi limiti fisici ma le emozioni gli fanno bene e fanno bene allo spettacolo.

