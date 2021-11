Che domenica per Canale 5: Verissimo è da record, ascolti d’oro anche per Amici 21

E’ ormai una certezza. La mossa di Piersilvio Berlusconi ( e di chi ha studiato insieme a lui il nuovo palinsesto domenicale di Canale 5) è stata più che azzeccata. Fuori Domenica Live, niente spazio per Scene da un matrimonio in onda invece al sabato. Dentro due cavalli di razza. E che numeri con Amici 21 e Verissimo. Per il talent di Canale 5 non c’erano molto dubbi e onestamente la sensazione è che in qualunque giorno vada in onda, possa portare a casa gli stessi ascolti eccellenti. Amici ha un suo pubblico e nonostante il target molto giovane di riferimento ( il programma si guarda anche sulle piattaforme streaming e i video vengono rivisti on line) i numeri fatti con il programma in onda in tv, restano pazzeschi. Ieri, nonostante la giornata di Halloween, la voglia di uscire e via dicendo, Amici e Verissimo portano a casa numeri pazzeschi, con uno dei primi record stagionali per Silvia Toffanin alla domenica. Una media di 3 milioni di spettatori nella prima e nella seconda parte del pomeriggio non si vedeva da tempo. Canale 5 stacca la concorrenza. Se è vero che Domenica IN continua a fare bene, è impossibile però non far notare il calo . E disastrosi sono i numeri di Da noi a ruota libera, se confrontati appunto con quelli di Verissimo che vola anche dopo le 18.

Una domenica perfetta per Canale 5, come non si vedeva da diversi anni.

Boom di ascolti per Amici 21 e Verissimo: che domenica bestiale per Canale 5

Ecco i numeri perfetti della domenica di Canale 5: si inizia dopo il TG 5 con L’Arca di Noè visto da 2.392.000 spettatori con il 14.3%. Nel pomeriggio del 31 ottobre 2021 vola anche Amici di Maria De Filippi con 2.966.000 (20.2%%). E che numeri per Verissimo 2.986.000 (21.3%) e Verissimo – Giri di Valzer registra il 18.2% con 2.949.000 spettatori. Silvia Toffanin riesce a mantenere una media costante nella prima e nella seconda parte.

Vediamo i dati di rai 1 dalle 14 alle 18,45 ( ricordando che intorno alle 16 la linea è passata al Tg1).

Su Rai1 Domenica In apre con 2.445.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e di 2.045.000 spettatori (14.2%) nella seconda, mentre I Saluti di Mara sono visti da 1.901.000 spettatori con 13.8%. Da Noi… A Ruota Libera segna il 10.6% con 1.728.000 spettatori. 8 punti di differenza tra Fialdini e Toffanin, sono tanti, davvero tanti. E anche i 5-6 tra Domenica In e Amici iniziano a pesare.

