Striscia la notizia a caccia di ascolti lancia la nuova coppia con “la verità sul tapiro ad Ambra”

Non è stato un mese facile per Striscia la notizia, non è stato un inizio di stagione brillante. E se anche i comunicati stampa di Canale 5 ci parlano di ascolti ottimi, i numeri restano tali, e come tali si possono commentare. Striscia la notizia è lontana anni luce la sfida dell’access prime time di un tempo, quella in cui poteva vincere o pareggiare con Rai 1. Nella nuova stagione non c’è stata gara: nessuna possibilità per Striscia la notizia di anche solo avvicinarsi al programma di Amadeus. I soliti ignoti è spesso anche il programma più visto del giorno, batte senza nessuna difficoltà il Tg satirico di Canale 5. Non solo. Le prime puntate di Striscia la notizia sono state affidate alla coppia Vanessa Incontrada-Alessandro Siani, che prometteva bene sulla carta. Se non fosse che i due attori si sono affidati ai copioni proposti dagli autori del TG, senza metterci del loro, troppo impostati e attenti al gobbo, risultando poco naturali e non al top. E poi ci sono stati diversi servizi che hanno provocato un certo imbarazzo, in particolare per Vanessa Incontrada, che ha combattuto diverse battaglie in tv ma che dietro al bancone di Striscia, non si è fatta valere. Come è successo con il caso “Ambra”. Ed è proprio da qui che Striscia vuole ripartire. In queste ore in onda su Canale 5 c’è il promo per le nuove puntate del programma di Antonio Ricci che dal 2 novembre, vedranno tra l’altro dietro al bancone una nuova coppia. “Mercoledì 2 novembre tutta la verità sul tapiro ad Ambra” recita il promo video di Striscia la notizia. Ma qual è la verità su questo tapiro, cosa c’è da dire che già non si sappia?

Striscia la notizia cambia coppia alla conduzione e va caccia di ascolti

La sensazione è che in realtà non ci sia nessuna verità da svelare ma che quella di Canale 5 sia solo una mossa “acchiappa ascolti”. Una mossa che potrebbe servire per lanciare la nuova coppia che vedremo nelle prossime settimane su Canale 5. I due nuovi conduttori saranno infatti Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Non ci sembra che ci sia una verità da raccontare sul tapiro, se non il fatto che si poteva uscire da una situazione poco gradevole con delle scuse. Senza allungare troppo il brodo, senza dire molto. A due settimane di distanza dalla consegna del tapiro ad Ambra, quale sarà la verità che Striscia la notizia deve rivelarci? Ovviamente, l’appuntamento è per domani su Canale 5…Per chi vorrà scoprire questa imperdibile verità.

