Bianca Guaccero furiosa sui social: “Ora parlo io, su Detto Fatto solo fake news”

Non ci sta Bianca Guaccero, è stanca di dover sentire di tutto contro il suo programma. Ci mette sempre la faccia, come è successo anche lo scorso anno quando Detto Fatto è stato sospeso per un periodo, a causa del tutorial che tanto fece discutere sui consigli alle donne, per fare la spesa in modo sexy. Archiviata quella parentesi, la conduttrice è tornata al timone del programma, tra mille difficoltà ( anche il covid 19). Non è bastato: su Detto Fatto da un paio di anni ormai si dice di tutto. Che sta per chiudere, che fa ascolti bassi, che non è un programma in linea con il pubblico della rete. Negli ultimi giorni si è persino detto che al posto dell’attrice starebbe per debuttare su Rai 2 Alessia Marcuzzi. Stanca di tutti questi rumors, la conduttrice di Rai 2 questa mattina si è sfogata sui social: “E adesso parlo io… e stavolta lo faccio sul serio… in queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete… notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti… “.

E ancora: “scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop… una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono… ci avete scritto di tutto… e questo succede ahimè quando non si hanno validi argomenti… “.La conduttrice probabilmente si riferisce proprio all’articolo in cui si parlava di Alessia Marcuzzi, come sua sostituta.

La rabbia di Bianca Guaccero dai social: su Detto Fatto solo fake news

Il post di Bianca continua così: “siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione… il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete… purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita.” E su questo la conduttrice ha pienamente ragione. Eppure grazie a Ore 14, che riesce a fare ottimi ascolti, Detto Fatto avrebbe potuto avere anche un buon traino, se non fosse per le “irruzioni” di speciali dal parlamento o question time, roba assurda.

Ringraziando il pubblico per gli ascolti che vanno bene, la Guaccero ha continuato: “Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace, e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo, e che lo ha fatto soprattutto per portare gioia e leggerezza nelle case degli italiani, in un momento così difficile per il nostro pianeta.”

La Guaccero ricorda quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo: ” E non ci siamo mai fermati, nemmeno quando avevamo paura della nostra stessa ombra a causa della pandemia. Abbiamo sempre trovato il coraggio e la forza di andare avanti, sapete grazie a chi? Non certo a voi, che non perdete occasione per denigrare, ma alla gente che ci chiedeva una piccola grande mano! Perché anche un singolo sorriso oggi ha tre volte il suo valore…“.

E ancora: ” Invece di scrivere sempre “notizie disastrose” con titoli altrettanto sensazionalistici, per prendervi qualche “like” in più, provate a sottolineare qualche volta anche il bene… sì il bene… e soprattutto la verità… provate a spostare il punto di vista. E provate a pensare almeno un secondo, che le parole hanno un peso… e che dietro un programma, c’è tanta gente che lavora, ci sono tante storie, tante sensibilità. Nel nostro caso una squadra fantastica, che io difenderò sempre in prima linea. Vi auguro una buona giornata!!!“.

