Iva Zanicchi rivela: “Stavo per morire, mi ha salvata mio fratello”

Due milioni di italiani sintonizzati davanti alla tv per ascoltare la musica di Iva Zanicchi e dei suoi ospiti. Nella prima puntata di D’Iva, lo show dedicato alla Zanicchi, c’è stato spazio anche per un momento più intimo, dedicato a una intervista con Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo è stata protagonista insieme a Iva di questo spazio in cui si è parlato della vita della cantante ma anche dell’ultimo anno e mezzo, pieno di cose brutte. Alcune sono state superate, altre no. La morte del fratello di Iva Zanicchi, ad esempio, è stata una delle cose peggiori che la cantante abbia mai dovuto affrontare. Ne parla ancora con le lacrime e la voce rotta dall’emozione. Tra le cose che le fanno più male, il fatto di non aver potuto dargli l’ultimo addio, come è successo purtroppo a tutte le persone morte a causa del covid 19. Iva però vuole lasciare anche un altro ricordo di suo fratello e per questo ha raccontato un aneddoto molto speciale a Silvia Toffanin, per chiudere l’intervista con il sorriso.

Iva Zanicchi ricorda il suo adorato fratello

Iva Zanicchi stava per morire: salvata da suo fratello

La cantante quindi ha spiegato a Silvia Toffanin che proprio il giorno prima della serata evento, durante le prove generali, è successo un fatto che l’ha sconvolta. Come è noto, spiega la Zanicchi, lei non ci vede molto bene ed è per questo che ha rischiato di morire. Iva stava infatti camminando sul palco e non si è accorta delle casse presenti sulla sua strada. Ha fatto un volo molto importante, come confermano anche le persone presenti. “Il regista si è messo le mani sugli occhi” ha detto Iva spiegando che tutti hanno creduto che stesse per succedere qualcosa di drammatico. Lei però si è sentita sollevata, aiutata. E non ha dubbi: “Io lo so che è stato mio fratello”. La cantante è convinta che come un angelo custode sempre al suo fianco, suo fratello le abbia salvato la vita.

