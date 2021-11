Pierpaolo Pretelli pronto al debutto a Domenica IN dopo la finale di Tale e quale show

Promette un fine settimana di risate e divertimento Pierpaolo Pretelli ai suoi follower sui social. E ormai non ci sono più misteri e dubbi: l’ex vippone sbarcherà anche a Domenica In. Lo ha annunciato in modo quasi ufficiale, il portale TVblog nelle sue anticipazioni per la prossima puntata del programma di Rai 1. A rivelare che Pierpaolo sarebbe stato uno dei protagonisti di Domenica In era stata la stessa Mara Venier in una delle ultime puntate de La vita in diretta. una notizia bomba che aveva sorpreso lo stesso Pierpaolo che a quanto pare non se lo aspettava. E invece per lui continua il grande momento d’oro che sta vivendo da quando ha partecipato al Grande Fratello VIP. Un vero e proprio trampolino di lancio visto che Carlo Conti lo ha subito scelto, anche per le sue doti canore, per Tale e quale show, dove il Pretelli ha fatto un ottimo percorso, risultando tra l’altro, per buona pace dei suoi avversari, tra i più votati sul web. E oggi si conclude l’avventura di Tale e quale show. Pochi giorni fa Pierpaolo aveva scherzato, dicendo che sarebbe rimasto disoccupato dopo il programma di Rai 1 e invece per lui si sono subito aperte le porte di Domenica IN. Ma quale sarà il ruolo del fidanzato di Giulia Salemi nel programma di Mara Venier? Per il momento le anticipazioni sono pochissime ma c’è qualche piccolo dettaglio.

Pierpaolo Pretelli sbarca a Domenica In: le prime anticipazioni

E’ stato lo stesso Pierpaolo a confermare in qualche modo questa anticipazione data da Tvblog, condividendo un post su instagram e annunciando insieme a Giulia, un fine settimana all’insegna delle grandissime emozioni. Ci sarà la sua seconda finale, dopo quella del Grande Fratello VIP anche quella di Tale e quale show. E poi da domenica inizia una nuova grande avventura al fianco di Mara Venier. Pierpaolo sarà al fianco della conduttrice di Rai 1 nel nuovo gioco telefonico che vedremo appunto nella puntata del 7 novembre 2021. Pierpaolo con la sua allegria, il suo talento nelle imitazioni e la sua energia potrebbe essere davvero perfetto per questo ruolo. Non ci resta che aspettare la puntata di Domenica per vedere come se la caverà!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".