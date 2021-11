Che tempo che fa anticipazioni: gli ospiti di oggi 7 novembre 2021

Andrà in onda questa sera una nuova puntata di Che tempo che fa e non potevano mancare come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano tutti i nomi degli ospiti che arriveranno nello studio di Fabio Fazio. Domenica 7 novembre dalle 20.00 su Rai3 una nuova puntata con tanto da raccontare e scoprire come sempre in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Della squadra di Che tempo che fa, lo ricordiamo, fanni parte anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti. Tra gli Ospiti della puntata in diretta oggi, 7 novembre 2021, anche il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni per la puntata di Che tempo che fa in onda oggi su Rai 3.

Che tempo che fa anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 7 novembre 2021

Tra gli altri ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda oggi 7 novembre 2021 su Rai 3 anche il Direttore Scientifico di Humanitas, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore Emerito di Patologia Generale e Vice Rettore per la ricerca presso Humanitas University Alberto Mantovani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni; l’economista Carlo Cottarelli.

E ancora, spazio alla cultura con Vincenzo Spadafora, autore del libro “Senza riserve. In politica e nella vita”; Michele Serra con la sua rubrica “Le cose che non ho capito”. E ancora passando invece al cinema, ci sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio anche Pierfrancesco Favino, nelle sale dal 18 novembre con “Promises”, nel suo primo ruolo da protagonista in una produzione internazionale. Per Alessandro Gassmann momento d’oro : lo abbiamo visto in una delle più amate fiction di Rai 1, I Bastardi di Pizzofalcone e lo stiamo per ritrovare in un’altra serie in cui avrà il ruolo da protagonista. Andrà in onda dall’11 novembre su Rai1 con la nuova fiction “Un Professore”. Tra gli altri ospiti di questa imperdibile puntata anche l’attrice, conduttrice e ambasciatrice UNICEF, Simona Marchini, in libreria con l’autobiografia “Corpo estraneo. La mia vita tra arte, musica e teatro”.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni, Stefano De Martino e Stash, in radio col nuovo singolo dei The Kolors, “Leoni al sole”. Tornano anche al Tavolo Alessandro Gassmann e Simona Marchini.

