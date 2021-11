Ascolti in crescita per la domenica di Rai 1: Domenica IN sale, bene anche la Fialdini

Sicuramente non farà piacere a chi deve analizzare i dati auditel l’osservazione che stiamo per fare ma a noi, davvero, sapere che davanti alla tv la domenica pomeriggio ci sia molta meno più gente dello scorso anno, rincuora. A novembre del 2020, non vedevamo davvero la luce in fondo al tunnel e anche gli ascolti dei programmi erano metafora di quello che stava succedendo in Italia e nel mondo: tutti in casa, zone rosse, divieti di ogni genere. Oggi per fortuna viviamo, anche se non a pieno ritmo, nel migliore dei modi possibili. E va anche bene se davanti alla tv, davanti a Domenica In o ai programmi delle altre reti, ci sia meno pubblico! Lo scorso anno, domenica 8 novembre , c’erano quasi 4 milioni di persone sintonizzate su Rai 1 per seguire la prima parte. Ieri, 7 novembre 2021, Mara ha sfiorato i 3 milioni nella prima parte, crescendo anche rispetto alla passata settimana. E’ una differenza abissale, non certo simbolo del disinteresse del pubblico nei confronti del programma di Rai 1 ma simbolo di una Italia che finalmente torna a vivere. In ogni caso, tornando alla sola analisi auditel, possiamo dire che il pomeriggio di ieri per Rai 1 è stato molto convincente. Nonostante la concorrenza che arriva da Canale 5, questa settimana sia Mara Venier che Francesca Fialdini hanno registrato ascolti migliori rispetto alla passata settimana.

Vediamo quindi i numeri.

Ascolti tv domenica pomeriggio: i dati di Rai 1

Nel pomeriggio del 7 novembre 2021, Domenica IN fa 2.859.000 spettatori al 17.5% mentre in seconda parte 2.509.000 al 16.9%. Molto emozionante l’intervista di Mara Venier a Eleonora Daniele che ha raccontato del suo rapporto con il fratello Luigi, un ragazzo autistico venuto a mancare di recente.

Supera i due milioni di spettatori questa settimana anche Francesca Fialdini con il suo Da Noi a ruota libera. Nella puntata di ieri il programma di Rai 1 fa 2.106.000 spettatori al 13.1%. Impossibile superare Verissimo nella stessa fascia, con il programma di Canale 5 vicino ai 2,8 milioni di spettatori, ma non è un risultato drammatico, a differenza delle passate settimane.

