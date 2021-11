Impossibile battere Amici 21 e Verissimo: la domenica pomeriggio di Canale 5 è perfetta

In questa edizione di Amici, Maria de Filippi si sta davvero divertendo con i ragazzi e non solo. Complice anche la possibilità di tornare, finalmente dopo quasi due anni a una quasi “normalità”, finalmente anche per chi lavora in tv è tutto più semplice. E la leggerezza che si respira ad Amici 21 arriva tutta a casa: si ride, si sorride, si scherza. C’è spazio per gli abbracci, per le risate, per i video inaspettati, per le discussioni. C’è voglia di normalità quella che nell’ultimo anno e mezzo ci era davvero mancata. Ed è anche questo il segreto del successo della ventunesima edizione di Amici, spostata alla domenica, che insieme a Verissimo, regala un pomeriggio perfetto a Canale 5 e non solo dal punto di vista degli ascolti. C’è la qualità, ci sono le idee, c’è la costruzione di una narrazione, che può piacere o meno. Qualcuno accusa Amici di essere diventato troppo un reality e meno un talent, per altri questa “trasformazione” è stata uno dei punti di forza del programma che qualche anno fa aveva perso leggermente l’appeal suo più giovani. E invece si punta proprio a loro, a quel pubblico che fa diventare Sangiovanni una stella, per dire. Amici regala spettacolo ma regala anche sogni e successo.

Non tutti ce la fanno, su un cast di oltre 20-25 allievi alla fine la strada per il successo vede il trionfo di un paio di loro. Ma come ricorda spesso Maria, tutti gli altri, non solo hanno studiato, hanno fatto anche tv, ma hanno anche capito la strada da intraprendere e restano molto spesso comunque nel mondo della musica o della danza. Insomma il tempo passa ma Amici resta sempre uno dei cavalli di razza di Canale 5. E lo sapevano bene i dirigenti, quando hanno pensato di spostarlo alla domenica perchè nulla sarebbe cambiato. E infatti ecco che arrivano i grandi ascolti, quelli che rendono il pomeriggio di Canale 5 letteralmente imbattibile.

I numeri della domenica pomeriggio di Canale 5: impossibile fare meglio

Amici di Maria De Filippi ha registrato 2.982.000 telespettatori, share 19,23%. Una puntata non tra le migliori di questa stagione tra l’altro, ma molto convincete se si pensa che lo scorso anno, Beautiful registrava una media di 2.436.000 spettatori (12.2%), Una Vita 2.271.000 spettatori (11.8%), Il Segreto 1.930.000 spettatori (10.7%) e Daydreamer – Le Ali del Sogno 2.057.000 spettatori (11.8%). Sa segnalare ovviamente che a novembre 2020, davanti alla tv c’erano almeno un paio di milioni di spettatori in più, a causa del lockdown che stavamo vivendo. Nonostante questo Amici ottiene 7 punti di share in più e porta davanti al piccolo schermo una media di oltre 500 mila spettatori in più rispetto allo scorso anno.

Passando invece ai dati di ascolto raccolti da Silvia Toffanin con il suo Verissimo, ieri il programma è stato visto nella prima parte da 2.744.000 spettatori con il 18.7%. E nessuno sembra aver cambiato canale: la seconda parte infatti registra una media molto simile 2.702.000 al 16.2% di share.

