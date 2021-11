Francesca Alotta ferita dall’ex marito, la lasciò in ospedale dopo l’aborto

Francesca Alotta ha sempre amato senza pensare che le avrebbero potuto fare del male, l’ex marito l’ha fatta soffrire più tutti. L’aborto è stato il momento più drammatico della sua vita e a Oggi è un altro giorno ricorda che quel giorno suo marito la lasciò sola in ospedale, andò via. Non era l’uomo giusto per lei ma forse il vero amore non l’ha mai incontrato, Francesca Alotta sorride confidando che da un po’ è single. Ha sofferto troppo per le gelosie e i tradimenti dei suoi ex compagni. L’uomo che aveva sposato cercavo ogni modo per bloccarla, non poteva nemmeno scegliere il manager che magari l’aveva contattata. “Cercava di bloccarmi in qualche modo e nella mia carriera ho rinunciato tante volte anche per questo, oggi so che ho sbagliato”.

Francesca Alotta: “Io ho avuto sempre le corna”

“Molte volte le donne non se ne accorgono ma io ho una sensibilità così esagerata che io li becco, li ho beccati tutti, uno no… I messaggini e poi sono diventata come un detective, li percepisco quando vedo mancanza di attenzioni e c’è qualcosa che non mi torna”.

Quando ha scoperto i tradimenti da giovane chiudeva subito la relazione, poi ha iniziato a perdonare, però c’erano le recidive e non si può sempre perdonare. “Il perdono fa bene a se stessi più che agli altri”. E’ rimasta legata all’ex compagno con cui è stata nove anni ma c’è un altro ex che gli ha svuotato il conto corrente. La fortuna in amore non è stata dalla sua parte ma non si è mai vendicata. Crede molto in Dio: “Ho una visione della vita molto mia, credo che non devi fare del male perché prima o poi ti si ritorce contro. Sono serena, vivo serena”.

La perdita di un figlio è stato il momento più brutto per Francesca Alotta che è nata con l’istinto materno. Terribile perché stava scrivendo un diario con tutte le emozioni che provava. L’ha salvata la fede, era già in una situazione difficile di salute ed era anche da sola, perché il suo compagno non le è rimasto accanto. E’ l’unico momento in cui piange, ci sono cose che non sono perdonabili, perdona tutto ma non questo, lui la lasciò in ospedale da sola, doveva lavorare.

Francesca Alotta reduce dal successo a Tale e Quale Show si presenta al suo pubblico con un nuovo album, generosa si racconta ed è un’anima bella.

