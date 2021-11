Morgan a Ballando con le stelle 2021: anche Asia Argento dà i voti

Nel numero della rivista Chi in edicola questa settimana sarà possibile leggere una lunga intervista di Asia Argento dedicata al suo ultimo lavoro, un disco che sta per uscire. Ma tra le tante domande, c’è stata anche una dedicata al suo ex, Morgan. Tra di loro a quanto pare al momento i rapporti sono sereni e l’attrice non nasconde di essere molto colpita da quello che sta facendo Morgan a Ballando con le stelle 2021. Non ha tutti i torti: tutti siamo ammirati da come Morgan scenda in pista il sabato sera e regali qualcosa che prima non si era mai visto, alla faccia di chi diceva che avrebbe ballato solo per tre puntate. Messi da parte i pregiudizi, che c’erano è parecchio evidente, Morgan ha saputo farsi amare dalla giuria per le sue doti da ballerino, risultando sempre uno dei migliori. E anche Asia Argento non può che essere felice di come stia andando questa esperienza per Morgan. Lei, che a Ballando con le stelle ha partecipato, sa quanto possa essere dura ballare su quella pista nel sabato sera di Rai 1.

Anche Asia Argento dà i voti a Morgan dopo le prime puntate di Ballando con le stelle 2021

L’attrice rivela che sta seguendo questa edizione di Ballando con le stelle e non può che commentare in modo positivo le esibizioni del suo ex fino a questo punto della gara. “Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi e ci scambiamo delle opinioni su idee artistiche” ha raccontato Asia ai giornalisti della rivista Chi. L’attrice spiega che finalmente hanno trovato un equilibrio ed è felice di questa cosa. Poi commenta: “E’ un ballerino strepitoso molto migliore di quanto lo sua stata io” ha detto Asia Argento che ha anche ammesso di fare il tifo per lui. E chissà magari nella puntata di Ballando con le stelle in cui i vip incontrano in pista un loro parente, potrebbe arrivare per Morgan proprio Asia, staremo a vedere!

