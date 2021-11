Lorella Cuccarini ricorda la mamma, le cucì anche l’abito da sposa

La scorsa estate Lorella Cuccarini ha festeggiato 30 anni di matrimonio, un anniversario importante e a Verissimo racconta la vita con suo marito, la sua bellissima famiglia, ricorda la sua mamma. Fu lei a cucirle l’abito da sposa. Mamma Maria era sarta e Lorella Cuccarini ha sempre avuto dei vestiti molto carini ma l’ha capito solo dopo, crescendo e apprezzando il lavoro di sua madre, la cura che ci metteva in ogni cucitura. Quando ha sposato Silvio Testi hanno voluto un matrimonio lontano dal gossip, hanno mantenuto tutto il riserbo possibile e per farlo è stato tutto organizzato in casa. A Verissimo la Cuccarini racconta che tutta la famiglia l’ha aiutata per le nozze, i fratelli si sono occupati delle bomboniere, di organizzare la cerimonia, tutto. Mamma Maria ha cucito l’abito da sposa, applicando ogni perlina a mano, di notte, con amore immenso.

Lorella Cuccarini a Verissimo

E’ felice, soddisfatta della sua vita, anche della nuova opportunità che le ha dato Maria De Filippi. Dopo avere lasciato la Rai è arrivato il ruolo come coach di ballo ad Amici, poi in questa edizione la richiesta di cambiare e passare al canto. Ci ha messo due giorni prima di accettare ed è una sfida che le sta piacendo molto.

Non si sente una buonista, pensa sia giusto dare attenzioni ai ragazzi pur facendo rispettare le regole ma con un po’ di fretta in meno nel giudizio. E’ più rilassata senza le liti continue con Alessandra Celentano anche se sottolinea che un po’ di problemini ci sono sempre ma fa parte del talent show. Si sta divertendo tantissimo ad Amici. Ringrazia Antonella Clerici quando l’ha voluta a Sanremo per mostrare un pezzo del suo spettacolo, vestita solo da una chitarra. Era il 2010 e quel pezzo arrivò a Beyoncè. Sorride Lorella ma che gran soddisfazione averlo fatto prima della famosa cantante.

