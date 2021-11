Tutta la verità di Tommaso Zorzi sulla fine dell’amicizia con Francesco Oppini

Non solo amore ma anche amicizia. Nella puntata di Verissimo in onda oggi 13 novembre 2021, Tommaso Zorzi ha risposto alle domande di Silvia Toffanin che ha chiesto come vadano le cose tra lui e Francesco Oppini. I due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso anno, ed erano inseparabili. Un rapporto che era cresciuto nei messi successivi ma che poi era andato via via scemando. Tommaso e Francesco non ne hanno mai parlato in modo approfondito ma i fan hanno capito che tra loro, le cose non andavano più bene. Oggi quindi il vincitore del GF VIP che a breve sarà uno dei protagonisti di Drag Race, ha voluto raccontare come stanno le cose.

Tommaso Zorzi parla dall’amicizia con Francesco Oppini

Le parole di Tommaso:

Rimane un bel ricordo di quello che è stato. Posso dire che per me è stata una bellissima pagina di quel Grande Fratello Vip. Non rinnego nulla di quello che siamo stati. Però non abbiamo rapporti e nessuna quotidianità, non ci sentiamo da quest’estate. Ho visto mamma Alba in un hotel, ci siamo incontrati per caso e abbiamo parlato.

E ancora:

Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò. Ci sono persone che incontri nella tua vita, ma poi le strade si possono separare. E in questo non c’è nulla di strano o sbagliato, succede. Con Francy ci sono stati 3 mesi intensi di convivenza. Poi però purtroppo si sono congelati i rapporti. Visioni della vita diverse, ognuno ha la sua. Ma non rinnego il bene che gli ho voluto e che gli voglio. Il rapporto si può congelare, ma il bene resta. Mi tornano ancora in mente ogni tanto dei bei ricordi. Però no, non ci parliamo in questo momento, questa è la situazione. Ne ho parlato con te per la prima volta perché mi hai messo a mio agio.

Per la prima volta quindi Tommaso ha voluto spiegare quello che è successo e magari chissà nelle prossime ore anche Francesco Oppini dirà qualcosa sulla fine di quella che sembrava essere una amicizia destinata a durare tutta la vita.

