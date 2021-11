Domenica IN oggi nel ricordo di Giampiero Galeazzi: tutti gli ospiti del 14 novembre

Sarà una puntata speciale, probabilmente anche complicata da gestire da Mara Venier che ha detto addio a uno dei suoi più grandi amici. “Un pezzo della sua vita” così ha definito la conduttrice Giampiero Galeazzi. Non poteva che avere dolcissime parole per il giornalista che ci ha lasciati venerdì. E la puntata di Domenica IN di oggi, 14 novembre 2021, sarà dedicata al bisteccone nazionale, con un omaggio di Mara al giornalista. Ma non solo. La Venier non perderà il sorriso con gli altri ospiti e con tanti momenti imperdibili. Vediamo quindi nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di oggi e tutti i nomi degli ospiti che vedremo nel salotto di Domenica IN oggi 14 novembre 2021.

Appuntamento come sempre alle 14 su Rai 1.

Domenica IN: le anticipazioni di oggi 14 novembre 2021

Come detto in precedenza, nella puntata di oggi di Domenica IN, ci sarà un ampio spazio dedicato alla scomparsa di Gian Piero Galeazzi, indimenticabile giornalista e commentatore sportivo della Rai e compagno di Mara Venier in tante edizioni del programma di Rai 1.

Valeria Fabrizi, star di Ballando con le stelle ( ieri ci ha stupiti con una super esibizione nei panni di Suor Costanza/Sister Act) poi, si racconterà tra carriera e vita privata, e parlerà anche di come si sta sentendo nei panni di ballerina. Arisa, altra protagonista della nuova edizione di “Ballando”, ripercorrerà la sua carriera artistica esibendosi nella interpretazione di alcuni dei suoi maggiori successi. Non dovrebbe esserci quindi spazio per il talk dedicato al programma che magari oggi avrebbe fatto bene a Domenica IN viste le polemiche e tutto il caos di ieri…

Pierpaolo Pretelli si esibirà in un numero coreografico dedicato a John Travolta e condurrà insieme a Mara Venier il nuovo gioco telefonico, coinvolgendo il pubblico da casa. Settima scorsa non c’era stato spazio per il gioco telefonico e i fan di Pierpaolo che lo sostengono moltissimo sui social, sono rimasti un po’ delusi ma ci sarà tempo!

Torna a Domenica IN anche l’attualità. In questo momento in cui è fondamentale invitare chi deve, a fare la terza dose di vaccino, anche Domenica IN fa la sua parte. Per lo spazio informativo su Covid e vaccini, in studio ci saranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, mentre in collegamento ci saranno la professoressa Ilaria Capua e il giornalista Alessandro Sallusti, direttore di del quotidiano Libero.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".