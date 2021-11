Rosanna Lambertucci su Selvaggia Lucarelli: “Così bella ma non ha quel tocco di dolcezza”

C’è ancora qualcuno che non ha parlato di Morgan e Selvaggia Lucarelli? Difficile, se ne parla in tv in tutti i programmi che hanno la possibilità di farlo e ne ha parlato anche Rosanna Lambertucci, spronata da Serena Bortone. La Lambertucci ospite nello studio di Oggi è un altro giorno si è schierata dalla parte di Morgan, almeno così è sembrato quando ha manifestato il suo stupore nel notare che a Selvaggia Lucarelli manca la dolcezza. Perché dovrebbe essere più dolce? “Mi meraviglio che Selvaggia è così bella e non abbia quel tocco di dolcezza che potrebbe renderla un po’ anche più comprensiva nei confronti di uno che fa le prove ed è stressato”. Immediato l’intervento della Bortone che ha chiesto “perché le donne dovrebbero essere dolci e gli uomini no?”. Certo tutti più dolci sarebbe anche meglio ma poi non ci sarebbe più spazio per show come quello che abbiamo visto sabato sera a Ballando con le Stelle. Non si è arresa la Lambertucci con la sua difesa nei confronti di Morgan, che ha dichiarato di non conoscere: “Ha una sensibilità particolare e non ha quella freddezza…” per frenare la lingua quando qualcuno lo attacca.

Alberto Matano invece non giustifica Morgan

Per il conduttore de La vita in diretta non c’è dubbio che Morgan sia un vero artista, che la sua arte e la sua musica aggiungano molto ad ogni spettacolo. “Mi sarei aspettato un riconoscimento del ruolo… Io penso che la tenuta di un concorrente si veda anche da come reagisce…”.

Memo remigi confida come sta Morgan

“Marco è molto dispiaciuto di quello che è successo, io lo conosco molto bene e credo che la cosa si metterà a posto perché non è giusto che ci sia questa atmosfera in un programma così divertente e spensierato. La giuria è una giuria consolidata da tanti anni per cui squadra vincente non si cambia, per cui è la più adatta a giudicare. Poi ci sono individui che hanno reazioni più violente e Marco è più aggressivo ma non è cattivo. Sono aspetti irruenti che vengono equivocati ma è parte del suo modo di essere; non bisogna giustificarlo ma in alcuni casi capirlo perché è un ragazzo di cuore”. Intanto, Matano storce il naso e qualcuno prevede un ballo tra Selvaggia e Marco.

