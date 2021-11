Selvaggia Lucarelli su Morgan: “Non si è scusato, ha detto cose gravissime, non lo beatifichiamo”

Selvaggia Lucarelli non ci sta e non accetta che si faccia finta di nulla. E visto che Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera le ha chiesto che cosa è successo tra lei e Morgan e se le scuse arrivate via social, sono bastate a mettere fine alla diatriba. A quanto pare però non è così. “Mi ha chiesto scusa? Non me ne sono accorta” ha detto Selvaggia Lucarelli che non ci sta. “Non sono quella acida che alza la paletta e lui un genio incompreso, smettiamola di dire questa cosa” ha detto la scrittrice che è convinta di una sola cosa. “Lui deve fare una cosa importante, deve raccontare quello che è successo soprattutto dietro le quinte, non davanti, c’erano presenti giornalisti, altre persone, collaboratori di Milly Carlucci e lui ha usato delle parole molto forti, ecco mi ha chiamata come si chiama una famosa città della Grecia. Io per quello mi aspetto le scuse.” Selvaggia quindi torna proprio su questo punto e spiega nella trasmissione di Rai 1 che il problema non è stato il faccia a faccia ma quello che è accaduto dopo e anche il fatto che si continui a fare finta di nulla. Per cui se Morgan non ne vuole parlare, lei smetterà di tornare su questa vicenda, mettendo un punto e andando avanti.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Morgan

“Io ho accolto con gioia Morgan, per quattro puntate ho solo dato belle parole per le sue esibizioni, sono stata quasi materna. Io sarei ben felice se lui trovasse una quadra. Non c’è manco un rancore, tra noi non c’è stata una storia, anche flirt sarebbe eccessivo. Io l’ho accolto, anche lui sembrava divertito, poi invece, alla quinta puntata, una battuta è diventata una tragedia” ha ribadito la Lucarelli. La Fialdini poi le ha mostrato anche quello che oggi Morgan ha detto a Domenica In, ha rilanciato dicendo che le scuse da fare sono per il pubblico, non tanto per la Lucarelli. “Bisogna smettere di beatificarlo, ha avuto una serie di occasioni importantissime in tv che non ha saputo sfruttare” ha continuato la scrittrice che poi ha concluso: “Io di questa storia non ne parlerò più a meno che non arriveranno delle scuse ma non credo che Morgan lo farà.”

