Puntata più che accesa quella che abbiamo visto oggi di Uomini e Donne. Il 23 novembre 2021 infatti non abbiamo assistito solo alla resa dei conti tra Ida Platano e Diego ma anche uno scontro tra il romano e Tina Cipollari che proprio non ha gradito tutto quello che è successo. E mai avrebbe pensato di essere proprio lei a difendere la Platano ma dopo quello che Diego ha fatto, non può che arrivare anche da parte sua la difesa per Ida, visto che tra l’altro, è stata anche tirata in ballo. Tina ascolta con pazienza quello che oggi Diego ha da dire ma non riesce a credere che sia onesto. Ed effettivamente qualcuno si aspettava un atteggiamento ben diverso da parte del Tavani che invece è entrato nello studio di Uomini e Donne con il dente avvelenato pronto a dire tutto quello che non è andato con Ida. E pensare che fino a qualche giorno fa lo avevamo sentito dire: “Con Ida c’è un problema, che non c’è nessun problema.” Oggi invece il romano si è presentato nel programma per lanciare accuse e dire cose molto forti sul conto di Ida. Considerazioni che hanno dato molto fastidio anche a Tina che non c’ha visto più: “Sei solo un buffone” ha dichiarato la Cipollari che non ha creduto a una sola parola di quelle che il cavaliere ha detto nello studio di Canale 5.

E’ guerra tra Diego e Tina che se ne dicono di ogni

Diego ha alzato la voce contro Tina dicendo che non permette a nessuno di usare certi toni con lui, che certe cose non le fa passare che solo suo figlio si può permettere di dire determinate cose. Ma Tina ha continuato come è nel suo stile e ha fatto notare quello che hanno pensato un po’ tutti: Diego ha fatto una figuraccia. E oggi anche Armando ha fatto delle osservazioni corrette perchè magari ci si aspettava che una persona innamorata, una persona pronta a lasciare tutto per andare a vivere con Ida dopo tre settimane, entrasse nello studio e portasse un bel mazzo di rose rosse per chiedere scusa. E invece no, come ha detto anche Gianni, è caduto davvero in basso, infangando la donna di cui diceva di essersi innamorato accusandola di cose di cui per un mese non ha mai parlato.

Nelle prossime puntate vedremo il finale di questa storia ma davvero oggi c’è stato un siparietto imbarazzante, con dei toni usati sia verso Ida che verso Tina che davvero non sono piaciuti a nessuno. Diego ha davvero esagerato e se anche avesse avuto un filo di ragione, ha usato modi e toni che davvero sono risultati inappropriati.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".