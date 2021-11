Barbara D’Urso e Federica Panicucci dal 2022 fuori da Pomeriggio 5 e Mattino 5

E’ una bomba, una vera e propria bomba quella che questa mattina Giuseppe Candela lancia dalle pagine di Dagospia. Non ci sono certezze sia chiaro, ma il giornalista, ne parla con i toni di chi sa tante cose e spiega anche che manca solo l’ufficialità con le date precise di questo addio, ma che sarebbe ormai cosa certa. Federica Panicucci e Barbara d’urso dal 2022 potrebbero non essere più volti di Mediaset almeno nel day time. La Panicucci lascerebbe Mattino 5 in mano a Francesco Vecchi, che tratterebbe il programma come un contenitore dedicato esclusivamente alle notizie di attualità. Barbara d’Urso perderebbe, dopo un decennio, anche Pomeriggio 5. Una svolta lenta e inesorabile, che lo stesso Giuseppe Candela aveva anticipato questa estate, quando aveva annunciato le chiusure di Domenica Live e Live-Non p la d’Urso. In quel caso la conduttrice aveva risposto con frasi come “la gente mormora ma non sa quello che dice, loro parlano e io rido”. Poi però quelle che erano state indiscrezioni giornalistiche, si erano trasformate in realtà. La d’Urso, dal canto suo, aveva promesso ai suoi amati telespettatori delle novità, cose mai fatte prima, forse una prima serata. Tutti programmi però, dei quali, almeno per il momento, non c’è traccia.

Barbara d’Urso resta senza programmi dal 2022?

Stando alle indiscrezioni che Giuseppe Candela annuncia oggi da Dagospia, Barbara d’Urso potrebbe salutare molto presto il suo pubblico. Già durante il periodo natalizio, l’ennesimo ridimensionamento per la conduttrice. Pare infatti durante le feste di Natale, al posto di Pomeriggio 5 potrebbe andare in onda un format simile a Morning News, pensano per il pomeriggio. Senza la d’Urso chiaramente. Secondo Candela poi, il mese di gennaio per Mediaset potrebbe aprirsi con clamorose novità: l’addio a Pomeriggio 5. La decisione sarebbe maturata nella stessa ottica di sempre: quello di dare spazio solo all’informazione, ma con un giornalista che costi molto meno delle conduttrici di punta di Mediaset. Se per la Panicucci ci sarebbe in piedi l’ipotesi di una prima serata, con un programma da affidarle, per Barbara d’Urso le cose sarebbero diverse, almeno per il momento infatti, non ci sarebbe nessuna novità di questo genere all’orizzonte. Ma le decisioni, quelle ufficiali, dovrebbero arrivare, con tanto di ufficialità, nei prossimi giorni. Succederà davvero?

Federica Panucucci via da Mattino 5, arriva la prima serata

Molto bizzarro davvero pensare che in un momento d’oro per la conduttrice di Mattino 5, capace di battere sempre più spesso la concorrenza che arriva da Rai 1 con Storie Italiane di Eleonora Daniele, possa arrivare un ridimensionamento. Ma se quello a cui bisogna fare attenzione sono i costi, allora anche questa scelta, potrebbe essere spiegata. Ci lascia perplessi, sia chiaro. E non perchè Vecchi non sia un validissimo giornalista ma perchè la Panicucci aveva dimostrato di essere altrettanto capace di gestire anche situazioni di attualità e cronaca nera, nel migliore dei modi. Per la Panicucci comunque, ci sarebbe sul tavolo la promessa di una prima serata, con un reality.

Giuseppe Candela però lo ribadisce: non si parla di pochi euro, ma di due mosse, che farebbero risparmiare alla rete, milioni di euro. Vedremo che cosa succederà: nei prossimi giorni le decisioni.

