Orietta Berti e Clementino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, spettacolo e risate

Con l’arrivo nella cucina di E’ sempre mezzogiorno di Orietta Berti e Clementino abbiamo già un’idea dell’allegria che vivremo domani sera con la prima puntata di The Voice Senior. Seconda edizione per il programma del venerdì sera di Antonella Clerici ma debutto nel ruolo di coach di The Voice Senior per la Berti. Emozionata e sempre piena di energia la cantante non vede l’ora che arrivi domani. Affascinata dalla cucina e dal bosco: “E’ uno studio da bambole!”. E’ sempre mezzogiorno incanta Orietta Berti; anticipa che a The Voice si girerà sempre perché le voci sono bellissime, perché è curiosa. “Mangio sempre il peperoncino rosso piccante prima di cantare”, lo fa sempre da tanti anni, anche quando va incidere e non solo quando sale sul palco. Tocca a lei seguire la ricetta degli gnocchi di Daniele Persegani, è bravissima in cucina. “Io da grande voglio essere come Orietta perché è una donna che fa veramente tutto, fa 12.000 cose e non è mai stanca”, è entusiasta Antonella Clerici di averla con lei. E’ mamma, nonna ma adora il suo lavoro, è sempre in giro per il mondo, le piace quello che fa per questo non le pesa.

Clementino porta fortuna a una telespettatrice di E’ sempre mezzogiorno

A Orietta Berti la cucina, a Clementino il gioco. Il cantante che sarà coach di The Voice Senior per la seconda volta con il suo ingresso dal bosco porta subito il sorriso. Per lui c’è Scrosta e vinci, le risate sono assicurate.

Antonella Clerici non vorrebbe fare andare via i suoi ospiti, tutti e tre si avvicinano all’albero magico. Orietta Berti si siede sull’altalena; Clementino risponde al telefono, bisogna indovinare quante foglie ha il bonsai. La telespettatrice al telefono indovina e lascia di stucco Clementino. Porta fortuna e non solo allegria. Vinti 3.700 euro in buoni spesa MD. Appuntamento a domani sera per la prima puntata di The Voice Senior.

