Che numeri per Antonella Clerici e la squadra di E’ sempre mezzogiorno: si vola al 16% di share

Non era per nulla facile e va detto, siamo ,lontani dai numeri che Antonella Clerici portava a casa nelle migliori stagioni de La prova del cuoco. Ma l’obiettivo, quello di tornare a fare ottime cose nella fascia del mezzogiorno, che era sprofondata al 12 % di share nelle ultime edizioni, è stato più che raggiunto. Con le ricette, le risate, i giochi telefonici durante i quali la conduttrice dà il meglio, Antonella ha riconquistato quel pubblico che si era perso strada facendo. E facciamo notare in una fascia non semplice, una fascia che in questa stagione vede tra l’altro, l’ottima crescita di Rai 2 con I fatti vostri guidato da Salvo Sottile e Anna Falchi e un Forum, sempre in grande forma. Non un risultato scontato quindi, quello che tutta la squadra di E’ sempre mezzogiorno sta portando a casa. E nella giornata di ieri, 25 novembre 2021, è arrivato il nuovo record stagionale per il programma di Rai 1 con quasi 2 milioni di spettatori e il 16,6 % di share. Numeri importanti, per Rai 1. Per un programma come E’ sempre mezzogiorno, in cui si trova anche lo spazio, per parlare con delicatezza e garbo anche di temi importanti. Ieri ad esempio la conduttrice ha lanciato un forte messaggio nella giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne.

E da questa sera per Antonella Clerici ricomincia un’altra grande avventura, quella in prima serata con la seconda edizione di The Voice Senior. Arriveranno anche dal programma in prime time, le stesse soddisfazioni? Dopo il successo di Tale e quale show al venerdì sera, adesso ci si aspettano grandi cose dal programma di Rai 1 che dovrà battere un nemico non troppo in forma, il GF VIP.

Ma torniamo ai numeri di E’ sempre mezzogiorno.

E’ sempre mezzogiorno da record il 25 novembre 2021: ecco i dati auditel

Su Rai1 Storie Italiane dalle 11:08 alle 11:56 raccoglie 819.000 spettatori (11.4%). Non è un grandissimo traino per Antonella Clerici, considerato che Mattino 5 lascia a Forum più di 1 milione di spettatori ( nella giornata di ieri Mattino 5 lascia la linea a Forum che parte da un 19% di share con quasi 1,2 milioni di spettatori).

Nonostante questo la curva degli ascolti di Rai 1 risale. E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.950.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Forum totalizza 1.625.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 679.000 spettatori (8.8%) nella prima parte e 1.015.000 spettatori (8.9%). Più che ottimi numeri quindi, quelli portati a casa dal programma di Rai 1.

