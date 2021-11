Come sta Gemma Galgani, ha ancora il covid 19?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 26 novembre 2021, abbiamo visto Gemma Galgani solo in collegamento. Nelle anticipazioni vi avevamo raccontato che la Galgani era risultata purtroppo positiva al covid 19 e che per questo motivo non era stata presente nello studio del programma, almeno fisicamente. Gemma infatti aveva fatto il tampone e scoperto di essere positiva. Oggi l’abbiamo vista nello studio di Canale 5 in collegamento. La Galgani ha ringraziato tutti per la possibilità di stare in compagnia e di parlare con qualcuno, dopo giorni un po’ sottotono. “Volevo dire che sono felice di essere qui, sto abbastanza bene, sono stata colpita anche io alla fine del virus” ha commentato la Galgani dicendo che sta comunque bene, è solo un po’ rauca ma sta combattendo ed è molto serena perchè sa che presto potrà tornare di nuovo a Uomini e Donne in cerca dell’amore! Un lungo giro di parole quello di Gemma per dire semplicemente che era risultata positiva e che quindi doveva assentarsi. Ma come sta adesso la dama torinese alla quale auguriamo ovviamente di guarire il prima possibile? La puntata in onda oggi è stata registrata un paio di settimane fa ( precisamente il 13 novembre). A una quindicina di giorni di distanza, come stanno le cose? E come sta Gemma?

Come sta Gemma Galgani? Le ultime news da Uomini e Donne

Sappiamo che la passata settimana Gemma è stata in collegamento da casa, perchè ancora positiva al covid 19 anche se in ripresa. Domani e dopo domani saranno registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e scopriremo finalmente, se la Galgani è guarita o meno. In questi giorni la dama ha postato alcune cose sui social, per cui immaginiamo che stia comunque bene e allora ci auguriamo di rivederla presto in tv. Sappiamo inoltre che per Gemma è arrivato anche un nuovo corteggiatore, per cui non appena avrà modo di tornare nel programma di Canale 5, potrà anche incontrarlo e passare del tempo con lui per conoscerlo. Nell’attesa si potrà consolare con il suo pesciolino rosso!

