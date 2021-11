Ascolti tv, The Voice Senior vs GF VIP 6: i dati

Una nuova sfida al venerdì sera, questa volta a contendersi il titolo di programma più visto sono The Voice Senior e il Grande Fratello VIP 6. Dopo il successo di Tale e quale show che ha sempre battuto, senza nessuna difficoltà il reality di Canale 5, il testimone passa adesso ad Antonella Clerici che con il suo show, cerca di fare bene, seguendo la scia degli ascolti incassati nella precedente edizione. E a svelarci come sono andate le cose, sono i dati auditel relativi alla serata di ieri, 26 novembre 2021. Da tenere in considerazione che i due programmi sono andati in onda con un minutaggio diverso: il GF VIP ha finito ancora una volta quasi alle 2 di notte, The Voice Senior, ha salutato il pubblico a mezzanotte.

Lo scorso anno il programma di Rai 1 era partito alla grandissima alla sua prima edizione con 4.483.000 e quasi il 20% di share. Impossibile però fare un confronto, considerando che lo scorso anno, come abbiamo detto spesso per tutti i programmi in onda in questo autunno 2021, gli italiani erano tutti in casa tra lockdown e coprifuoco.

I punti di forza di The Voice Senior sono tanti. Innanzi tutto, permetteteci di dirlo, il fatto che si inizi in un orario decente ( anche se si può fare di meglio) e si finisce a mezzanotte. E’ questa la durata massima che uno show di prima serata dovrebbe avere, ed è questo che tutto dovrebbero tenere in considerazione, sia in quel di Mediaset, con i lunghissimi tempi del GF VIP, che in quel di Rai 1, con Ballando con le stelle che non è da meno. The Voice è un programma che piace sicuramente a chi ha qualche annetto in più, non ci aspettiamo di vedere i sedicenni davanti al televisore. Ma è anche vero che quella fascia, quella degli over 40, è quella meno avvezza alle piattaforme streaming e ama ancora godere di un programma senza eccessi, con risate, con un clima familiare e soprattutto con della buona musica. Uno dei segreti del successo dei talent dedicati al mondo della musica era proprio il fatto di poter cantare insieme ai concorrenti alcune canzoni immortali, cosa che si è persa poi strada facendo ( Amici mantiene con buona percentuale questa cosa e non ha caso, ha un target ancora molto eterogeneo di pubblico). Bel clima tra i giurati, una Antonella Clerici in ottima forma e anche tante storie di rivalsa, di cadute e di risalite, storie di vita che fanno bene al cuore. E tanti messaggi importanti soprattutto per chi spesso crede che dopo 60 anni non ci sia più molto da dire. E invece c’è tutta un’altra era da vivere!

Su Canale 5, solita solfa. Ormai è difficile anche commentare quello che si vede perchè questa edizione del Grande Fratello VIP sta risultando la meno interessante di sempre, la più noiosa, la più surreale. Per cui anche trovare le parole per dare un giudizio, è complicato.

Gli ascolti tv del venerdì sera: ecco i dati del 26 novembre 2021

La prima puntata di The Voice Senior registra una media di 3.645.000 spettatori con il 18.6% share.

Come sempre al venerdì sera, anche questa volta il Grande Fratello VIP scende sotto i 3 milioni di spettatori e registra una media di 2.915.000 spettatori con il 19.3% share. Bisognerà quindi capire in sovrapposizione come sono andate le cose.

I dati confrontati nella stessa fascia oraria: 18,60% di share per The Voice, 16,90% per il GF VIP.

Le altre reti.

Spezzatino di ascolti come sempre, il venerdì sera davvero, porta pubblico, poco, su tutti i canali. Su Rai2 The Good Doctor fa 1.141.000 spettatori pari al 4.8% di share mentre The Resident 789.000 (4%). Su Italia 1 Le Iene Show fa 1.007.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Afghanistan: 20 Anni Dopo fa 682.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 905.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 792.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su TV8 Petra ha segnato l’1.7% con 298.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza continua a fare bene con una media di 1.169.000 spettatori (5.1%). Il Nove al venerdì sera è praticamente la terza rete più vista.

