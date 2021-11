Domenica In 28 novembre: Mara Venier torna in diretta, c’è anche il talk su Ballando

Dopo il piccolo incidente di domenica scorsa, Mara Venier torna in diretta più forte che mai. La band le ha regalato un corno e speriamo davvero che le porti bene! Oggi quindi, dopo la brutta caduta di domenica scorsa nel dietro le quinte, si torna con una nuova puntata di Domenica In ricca di ospiti. Torna Mara ma torna, nella puntata di oggi, 28 novembre 2021, di Domenica IN, anche il talk su Ballando con le stelle che era stato archiviato per qualche settimana. E torna anche Giuseppe Zeno che la scorsa domenica non aveva avuto modo di raccontare nulla di Blanca, la fiction di grande successo che ha debuttato questo lunedì su Rai 1. Ma vediamo nel dettaglio la lunga lista di ospiti che animeranno oggi la nuova puntata di Domenica In.

Domenica In anticipazioni e ospiti del 28 novembre 2021

La puntata di Domenica IN di oggi si aprirà con Bobby Solo . Spazio quindi alla musica e una lunga intervista con il cantante. Undicesimo appuntamento con “Domenica In” – in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 28 novembre alle 14 su Rai1 – ricco di ospiti. Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta commentano il successo della fiction di Rai1 ‘Blanca’. Sabrina Salerno, impegnata a ‘Ballando con le Stelle’, oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera artistica, affronta il difficile rapporto che aveva con il padre, scomparso nel luglio 2019. Come abbiamo visto anche nella puntata di Ballando con le stelle di ieri, la Salerno ha scoperto solo da grande, una decina di anni fa circa, di avere una sorella. Suo padre non le aveva detto nulla. Grazie al coraggio della donna, che le ha inviato la mail, oggi insieme cercano di recuperare il tempo perduto.

E ancora, Luca Trapanese, genitore single che nel 2018 ha adottato la piccola Alba, è in studio per presentare il libro ‘Le nostre imperfezioni’; con lui anche Flavio Insinna, autore del libro-favola “Il gatto del Papa”, con una ‘sorpresa’ per Alba. Pierpaolo Pretelli si esibisce in una coreografia ispirata al musical Mamma Mia. Per questa settimana non dovrebbe esserci invece il gioco telefonico che lo aveva visto protagonista nelle ultime due puntate.

Torna invece il talk dedicato a Ballando con le stelle; protagonisti in studio Alvise Rigo e Federico Lauri, oltre agli ‘opinionisti’ Guillermo Mariotto, Alba Parietti, Elisa Isoardi e la signora Rossella Erra. L’appuntamento con Domenica IN quindi è per oggi alle 14 in diretta su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".