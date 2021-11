Gli ascolti del sabato: Ballando con le stelle vs Tu si que vales, l’ultima sfida

Grande attesa anche questa mattina per i dati di ascolto del sabato sera. Chi avrà vinto la sfida del 27 novembre 2021? Lo scopriamo con i dati auditel relativi agli ascolti del 27 novembre 2021. Ultima sfida al sabato tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Il programma d Canale 5, dopo un primo faccia a faccia finito quasi in pareggio, ha poi sempre staccato il rivale e ha dominato senza problemi nella prima serata del sabato sera degli italiani. Il fortissimo cast voluto per questa sedicesima edizione di Ballando da Milly Carlucci non ha contribuito a fa crescere gli ascolti, che sono sicuramente molto buoni, vista la concorrenza di Mediaset, ma che non hanno acceso particolarmente la prima serata di Canale 5. In vista della semifinale che vedrà Milly Carlucci scontrarsi con il colosso Claudio Baglioni, per uno show in tre serate su Canale 5 ( tutte e tre andranno contro Ballando con le stelle), possiamo fare un primo bilancio e dire senza poter essere smentiti che forse, qualcosina in più, da questa edizione di Ballando, ci si aspettava. Se hai quel genere di cast, se hai anche tanti ospiti e tanto da dire, tante polemiche sul fuoco, tante discussioni che accompagnano la settimana, poi in prime time, qualcosina in più dovrebbe arrivare. E invece non è stato così. Anche nel 2021 Tu si que vales , ha brillato nella prima serata portando a casa, la vittoria. E sarà quasi certamente così anche per la serata del 27, con la finalissima che ha visto ieri l’elezione del vincitore del programma di Canale 5.

Ma vediamo quindi i numeri ( come sempre aggiornamento dopo le 10, con la diffusione dei dati auditel).

Gli ascolti del sabato sera: ecco i dati di ascolto del 27 novembre 2021

Ultima sfida quindi, come dicevamo, tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Da sabato prossimo infatti per Milly Carlucci un’altra avventura, un’altra battaglia, sulla carta complicatissima, quella con lo show di Claudio Baglioni. Mediaset non sembra avere nessuna intenzione di perdere la leadership del sabato sera quest’anno!

Gli ascolti di Ballando con le stelle 2021: i dati del 27 novembre

In aggiornamento – La puntata di ieri di Ballando con le stelle, 8 punti sotto Canale 5 con 3.715.000 (20,9%)

Gli ascolti della finale di Tu si que vales: i dati del 27 novembre

In aggiornamento – 4.430.000 al 28% di share per la finale del programma di Canale 5 che vince ma non entusiasma.

