Colpo di scena a Uomini e Donne: una tronista passa la notte col corteggiatore e poi lo sceglie

Sono clamorose le anticipazioni che arrivano oggi dagli studi di Uomini e Donne. Vi avevamo detto che si era saputo ben poco di quello che era successo nel fine settimana e il motivo pare essere semplice: una puntata di Uomini e Donne è stata registrata poco fa. Ed è arrivata una notizia davvero clamorosa. Come avrete letto nel nostro titolo, una delle due troniste del programma di Canale 5 ha fatto la sua scelta in modo parecchio bizzarro, possiamo dire che non era mai successo prima. Non ci sono stati i petali di rosa ma ben altro. Siete curiosi di sapere cosa è successo? Leggete allora le anticipazioni che sono arrivate dal portale Gemmapalagi.it ! Quindi la fonte è appunto questa, non possiamo confermarvi se è vero o meno.

Uomini e Donne anticipazioni: arriva la scelta di una tronista

Stando a quanto si legge sul portale, la puntata sarebbe iniziata dal trono di Andrea Nicole. La ragazza però non è entrata come di consueto a centro studio ma è arrivata nel programma in compagnia di Ciprian. I due quindi hanno raccontato quello che è successo. Il corteggiatore si sarebbe presentato a casa di Andrea Nicole, senza avvisare la redazione. La tronista a sua volta avrebbe deciso di non contattare nessuno della redazione e avrebbe fatto entrare Ciprian in casa. I due avrebbero poi trascorso tutta la notte insieme per decidere di lasciare come una coppia il programma. Insieme quindi lo hanno raccontato nello studio di Uomini e Donne. Non conosciamo la reazione di Alessandro e neppure quella della redazione e di chi lavora al programma. Probabilmente questa puntata andrà in onda tra una settimana e potremo quindi scoprire tutto quello che è davvero successo tra Andrea Nicole e Ciprian. E voi, che cosa ne pensate di questo strano finale? Ve lo aspettavate? Sono stati tanti i telespettatori a credere che il corteggiatore non fosse realmente interessato ad Andrea Nicole ma a quanto pare, con questo gesto più che plateale, l’ha conquistata e le ha dimostrato di essere realmente interessato a lei.

Qui tutte le ultime news e i dettagli sulla “scelta”

La puntata con questa scelta bizzarra sarebbe stata registrata oggi, 30 novembre 2021. Per vederla dovremmo aspettare forse l’inizio della prossima settimana. Vi terremo aggiornati!

