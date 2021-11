Isabella Ricci e Fabio hanno lasciato insieme Uomini e Donne?

Non ci sono questa settimana molte anticipazioni relative alle ultime puntate di Uomini e Donne che sono state registrare a Roma nel fine settimana ma dai social, si apprende che una coppia nata da poco, potrebbe aver lasciato il programma di Maria de Filippi. Tra le anticipazioni date da chi gestisce la pagina instagram dedicata a Uomini e Donne ( la pagina Uomini e Donne classico e over ) c’è appunto quella che riguarda Isabella Ricci e Fabio. La dama romana ha iniziato il suo percorso nel programma di Canale 5 sul finale della passata stagione. Non aveva però mai frequentato in modo assiduo qualcuno, prima di conoscere Fabio che invece sembra aver davvero fatto breccia nel suo cuore. Isabella nelle ultime puntate di Uomini e Donne ne aveva parlato come di un uomo davvero eccezionale, capace di guidarla, sorprenderla e prendersi cura di lei. Fabio è arrivato nello studio del programma di Canale 5 circa un mesetto fa, proprio per conoscere Isabella. E tra un giro e l’altro per le strade di Roma e un fine settimana romantico, a quanto pare i due si sono molto legati tanto da decidere di continuare questa conoscenza fuori dallo studio e senza telecamere per provare a capire cosa succederà tra loro! Isabella era frenata da una sola cosa, il fatto che Fabio vivesse con sua figlia che comunque è già grande. Di certo, potendosi muovere a prescindere dalle registrazioni, i due avranno modo di gestire meglio tra impegni di lavoro e familiari il loro tempo.

Anche Marcello ha deciso di lasciare Uomini e Donne

E’ un po’ del resto quello che dovrebbero fare tutti i protagonisti di Uomini e Donne. Conoscersi per qualche settimana, capire se ci può essere una storia e poi provarci. Se non funziona, si volta pagina, non si firma un contratto di fedeltà eterna, questo è parecchio chiaro, almeno al pubblico ma non a chi partecipa al programma e da anni continua a essere legato alla sua seggiola rossa. Potremmo fare diversi nomi, ma il pubblico ormai, non si fa prendere in giro da chi ha un copione e un posto fisso nel programma di Maria de Filippi.

Isabella e Fabio fuori da Uomini e Donne?

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne per capire se questa notizia sarà confermata. E siamo davvero curiosi anche di vedere la reazione di chi da ormai più di un mese, attacca in modo gratuito la Ricci, quasi bullizzandola.

