Uomini e Donne anticipazioni: Roberta riceve una lettera e un corteggiatore le dice addio

E’ successo davvero di tutto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni che arrivano dal Vicolo delle News sono molto interessanti anche per quello che riguarda il trono di Roberta. Anche lei, come la sua collega Andrea Nicole, è rimasta ormai da oltre un mese con due ragazzi ma non riesce a capire chi vuole al suo fianco. Samuele e Luca sono molto diversi tra loro e se in un primo momento la tronista sembrava essere predisposta alla conoscenza più approfondita del bel toscano, successivamente si è avvicinata di più a Luca, con il quale, a suo dire, si vedrebbe meglio in quella che è la vita di tutti i giorni. Eppure Samuele sulla carta, ha davvero tutto quello che una ragazza potrebbe desiderare con un solo difetto: è stato sempre troppo dolce e si sa che a certe donne ( quasi tutte) l’animo dello stronzetto attira sempre di più…Siamo quindi vicini a una scelta a parte di Roberta? A dire il vero, nella registrazione di Uomini e Donne del 30 novembre, uno dei suoi corteggiatori non si è presentato, scegliendo di mandarle una lettera per ringraziare la redazione, per lo spazio avuto ma mettendo la parola fine alla sua esperienza nel programma. Siete curiosi di scoprire chi sarà?

Uomini e Donne news e anticipazioni: Roberta resta con un solo corteggiatore

Sul sito del Vicolo delle news, nella parte dedicata al trono di Roberta si legge:

Luca non si è presentato in studio e ha mandato una lettera di addio alla redazione dopo che Roberta, nella scorsa registrazione, aveva detto “che ci stai a fare qui?” e lui era uscito conseguentemente dallo studio. Maria ha quindi letto la lettera d’addio di lui alla redazione dicendo che, secondo lei, non era un vero addio. Di Samuele non si è parlato ma hanno ballato insieme un paio di volte. La puntata si è conclusa subito dopo con Roberta che ha detto “non finisce così”.

Molti spettatori a dire il vero, nelle ultime settimane hanno iniziato a sospettare che dietro ad alcune scelte di Luca ci fosse anche la sua voglia di “ripulirsi” apparire bene per poi chissà, magari ambire anche al trono. E se all’inizio infatti c’erano pochi dubbi sul fatto che sia Luca che Samuele fossero realmente interessati a Roberta ( più di quanto Alessandro e Ciprian non lo fossero per Andrea Nicole), con il passare dei giorni nel cose sono cambiate. E anche l’atteggiamento di Luca ha iniziato un po’ a puzzare di “finto”. Immaginiamo comunque che Roberta andrà a prendere il suo corteggiatore, forse, dovrebbe arrivare il momento della parola fine.

Nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri, sono successe anche molte altre cose, ad esempio Andrea Nicole ha fatto la scelta più strana e torbida che si possa ricordare nella storia di Uomini e Donne.

Non ci resta che aspettare la messa in onda di tutte queste puntate per provare a capire cosa è successo davvero a Uomini e Donne. Continuate a leggerci per essere sempre informati con le ultime news dal programma di Canale 5.

