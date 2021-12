Mietta, le gambe più belle di Ballando ma la richiesta di Mariotto paralizza Eleonora Daniele

Mietta a causa del covid non ha potuto fare il percorso che tanto desiderava a Ballando con le Stelle. Guillermo Mariotto, ospite nello studio di Storie Italiane fa notare che Mietta ha le gambe più belle di Ballando “purtroppo ce le siamo perse”. La cantante è in collegamento: “Cerco di prendere con filosofia e responsabilità quello che è successo” avrebbe preferito che tutto rimanesse tra le pareti di casa sua e non raccontare che non ha fatto il vaccino e le sue motivazioni. C’è ancora il ripescaggio e promette che ce la metterà tutta e sa che ovviamente Maykel Fonts sarà accanto a lei, è un grande ballerino. Resta però nelle orecchie quel complimento di Guillermo Mariotto sulle gambe, perché un attimo dopo il giudice di Ballando con le Stelle fa una richiesta precisa a Mietta.

Mariotto si complimenta con Mietta per le gambe, Eleonora Daniele evita la polemica

“Fammi vedere le gambe, ha le gambe più belle di Ballando con le Stelle e ce le siamo perse” Mariotto le chiede in ogni di caso di indossare un vestito che mostri le gambe, qualunque ballo sarà l’importante è mostrare le gambe. Un complimento ma ci mette un attimo Eleonora Daniele per realizzare che è il caso di chiarire.

“Stiamo attenti a quello che diciamo, c’è un motivo tecnico per dire questo?” chiede più volte la conduttrice sperando nella risposta giusta dei suoi ospiti. Mariotto sorride, ovvio che lui si riferisse alla tecnica ma è anche ovvio che Mietta ha delle belle gambe. Non si possono più fare i complimenti? Lo stilista a volte risulta eccessivo nel modo di esprimersi e la conduttrice l’ha salvato. “Mietta ha delle linee stupende ma soprattutto il collo del piede… è piacevole dal punto di vista estetico e anche tecnicamente” la polemica forse non ci sarà.

Anche Maykel Fonts è ancora una volta fermo, lo scorso anno a causa del suo contagio, questa volta per il contagio di Mietta. “Avevo la possibilità di giocare una carta importante con una ballerina sensuale, con linee stupende… Sto rosicando da morire… Samuel mi chiedeva cosa avevo e io dicevo che non era niente ma stavo rosicando e non potevo dirlo”.

“Comunque, è un sogno realizzato a me piace molto ballare, mi è sempre piaciuto” chiude la cantante che spera di rientrare in gara.

