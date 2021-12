Nicoletta Mantovani: cosa non deve mancare nelle case, cosa non mancava nella valigia di Pavarotti

In collegamento con Oggi è un altro giorno Nicoletta Mantovani ricorda il grande Luciano Pavarotti. La solidarietà non è mai mancata nella loro vita insieme ma continua ancora oggi anche nel suo nome. Scorrone le immagini di Pavarotti & Friends, impossibile dimenticare l’esibizione di Pavarotti con Zucchero e il piccolo Coro dell’Antoniano. Luciano Pavarotti è ancora nel presente, merito anche di Nicoletta Mantovani. “Era orgoglioso di essere italiano, felice di potere essere ambasciatore del nostro Paese. Lui credeva moltissimo nella nostra Italia, l’ha sempre portata in tutte le maniere, attraverso l’opera ovviamente il canto e attraverso tutte le sue bellezze, ma anche per la cucina. Noi viaggiavamo anche con i prodotti italiani in tutto il mondo. Lui viaggiava con le sue pentole, noi viaggiavamo molto e a lui piaceva cucinare e voleva farlo con i suoi attrezzi”. Nicoletta Mantovani non è mai riuscita a cucinargli qualcosa, lei era l’assaggiatrice ufficiale.

Nella valigia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani

Nella valigia non mancavano mai oltre alle pentole anche sughi e pasta, ovviamente anche parmigiano reggiano e aceto balsamico, la base della loro cucina. Ricorda sempre tutto con una serenità e dei sorrisi che arrivano a tutti.

Ricorda le umili origini di Pavarotti, il padre era panettiere. “Il pane era fondamentale e in casa prima della cucina c’è un mobile da panettiere lui non voleva dimenticare le sue origini, il pane non mancava mai nella nostra casa ed è importante che non manchi mai a nessuno. Donare perché importante fatelo anche nella memoria di Luciano perché veramente voleva che un po’ di pane ci fosse sempre nelle case di tutti”.

Il complimento più bello che le ha fatto: “Me ne faceva tanti, in questo mi viziava molto, forse è quello che riuscivo a superare le situazioni anche complesse sempre con un sorriso… e mi ha chiesto di mantenere sempre questo”.

