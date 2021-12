Mara Venier furiosa con Mariotto: “Mi hai rotto, esci da questo studio”

Guillermo Mariotto questa volta l’ha fatta davvero grossa facendo molto infuriare Mara Venier nella puntata di Domenica IN del 5 dicembre 2021. La puntata del programma di Rai 1 è iniziata all’insegna di Ballando con le stelle e dopo aver rivisto alcune delle esibizioni di ieri, e i momenti dedicati a Federico Lauri, tra gli ospiti del primo blocco, è arrivato anche il momento delle prove di ieri sera. Dopo il video che mostrava le immagini dell’esibizione di Valeria Fabrizio, Mariotto ha un po’ sghignazzato, anche se non si vedeva in faccia, quindi era anche difficile capire con chi ce l’avesse ( deduciamo da quello che è successo dopo, con Rossella Erra). Mara però lo aveva proprio al suo fianco e ha associato quella risatina al momento dedicato a un grande dolore, alle parole di Rossella che aveva ricordato la sua mamma che non c’è più come ha fatto anche Valeria Fabrizi nella sua esibizione delle emozioni. Un nervo scoperto per la conduttrice che ha una ferita molto profonda ed è davvero sensibile su questa tema. Il legame tra Mara e sua madre era fortissimo e quando sente parlare di questi argomenti non vuole che si scherzi. Per questo motivo ha chiesto con tono alterato a Mariotto di smetterla di sorridere, perchè non c’era niente da ridere. Mariotto dal canto suo ha chiesto scusa sorridendo, come potrete vedere dal video, ma Mara era realmente alterata tanto che ha anche invitato l’opinionista di Ballando con le stelle a lasciare lo studio.

In realtà quello che il pubblico ha percepito, è un po’ la solita ironia di Mariotto nei confronti di Rossella Erra e non rispetto a Valeria Fabrizi. In ogni caso anche la signora Erra stava parlando di una mamma che non c’è più ed è per questo che Mara ha chiesto rispetto per la signora. Ieri sera Rossella dopo l’esibizione di Valeria ha detto di comprendere le sue emozioni visto che anche lei ha perso sua madre. E oggi stava raccontando la stessa cosa a Domenica In ma Mariotto non ha trovato interessante forse, quello che la signora stava dicendo.

La sfuriata di Mara Venier contro Mariotto

Ed ecco il video di Mara Venier

“Mi stai facendo girare le palle.Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?”Mara Venier contro Guillermo Mariotto#DomenicaIn pic.twitter.com/1CrOyYVpgq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 5, 2021

Il pubblico sui social si è diviso come spesso succede: c’è chi non ha apprezzato l’ira funesta di Mara e c’è chi invece ha fatto notare che finalmente la conduttrice ha fatto quello che Milly avrebbe dovuto fare da anni, rimettere a posto Guillermo.

In ogni caso la situazione è durata pochi secondi, dopo le urla, è arrivato l’abbraccio di Mara a Mariotto con una promessa: si collegherà la prossima domenica con la mamma di Guillermo che lui non vede da due anni.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".