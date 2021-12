Domenica amara per Verissimo: Lo zecchino d’oro vince su Rai 1

Una domenica da dimenticare per Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Nonostante gli ascolti molto buoni della puntata domenicale di Verissimo, nella sfida del 5 dicembre 2021 la vittoria va a Carlo Conti che alle 17,20 ha accesso Rai 1 con Lo zecchino d’oro e la finale del programma dedicato alle canzoni per bambini. Una vittoria netta quella dello Zecchino d’Oro che ha superato i 3 milioni di spettatori, battendo quindi senza troppa difficoltà il programma di Canale 5. Una bella sfida comunque anche questa domenica tra Canale 5 e Rai 1. Testa a testa dalle 14 alle 16,30 con Domenica IN e Amici 21 che si sono dati ancora una volta battaglia ( questa volta il programma più visto è stato il talent di Canale 5). E poi una bella sfida anche dopo le 17, con la finalissima dello zecchino d’Oro che ha visto il ritorno nel pomeriggio di Rai 1 di Carlo Conti. Per Verissimo nessuna emergenza almeno alla domenica visto che gli ascolti reggono abbastanza bene nella prima parte ma è ormai sempre più evidente che il pubblico non stia digerendo questo doppio appuntamento settimanale che quindi, nel 2022 potrebbe anche non tornare. Ma vediamo nel dettaglio i numeri, con i dati di ascolto di ieri, 5 dicembre 2021.

Come cambia la programmazione del sabato

Gli ascolti della domenica: trionfa lo Zecchino d’oro

La puntata di Verissimo in onda ieri è stata vista da 2.740.000 spettatori con il 17.7% e 2.517.000 al 14.5% di share nella parte denominata Giri di valzer . Verissimo prendeva la linea dopo Amici che era stato visto da più di 3 milioni di spettatori. Nonostante il traino quindi, si perde pubblico.

Su Rai 1 invece, Carlo Conti partiva dopo il TG del pomeriggio ma ha conquistato lo stesso il pubblico con l’ascolto più alto del 2021, finora in quella fascia. Lo Zecchino d’oro infatti è stato visto da 3.052.000 spettatori al 16.6% di share. Va ricordato comunque che la finale del programma è andata in onda fino alle 20,00 mentre Verissimo ha salutato il pubblico alle 18,45.

