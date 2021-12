Gli auguri di Antonella Clerici ad Andrea Mainardi: è nato Cesare

Ieri l’annuncio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli della nascita del piccolo Cesare; oggi è Antonella Clerici a fare l’annuncio in tv per la nascita del figlio di uno dei suoi chef preferiti. Anche se Mainardi non è tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno resta legatissimo alla Clerici che con immensa gioia ha fatto gli auguri alla coppia. Lo chef che è diventato famoso grazie a La prova del cuoco, è stato poi spinto a volare alto proprio da Antonella. “Pura, grandiosa, magica, splendida, emozionante… vita” ha scritto ieri Andrea Mainardi per dare il benvenuto al mondo al suo secondo figlio. La conduttrice ha ovviamente evidenziato che il piccolo Cesare Mainardi è nato nel giorno del suo compleanno, il destino continua a tenerli legati, ad accomunarli. Ed è infatti Antonella Clerici che ieri ha fatto per prima gli auguri al suo chef atomico.

Con la foto più tenera Andrea Mainardi e Anna Tripoli annunciano la nascita del figlio

Annina sfiora il nasino del suo piccolino, è tra le sue braccia, bellissimo, almeno quanto lei che commossa non si accorge nemmeno dello scatto. “Il papà nel frattempo è collassato ma rassicuro tutti che sta bene… Ti amo immensamente Andrea… senza la tua energia non ci sarei mai riuscita” è il post della moglie di Mainardi.

Lui aggiunge: “Questo è il post di mia moglie, le sono stato vicino ogni secondo, spesso non sapevo cosa fare per aiutarla, avrei voluto condividere il suo dolore, straziante in alcuni frangenti, supporto morale ho capito ma nel concreto vedere soffrire tua moglie è davvero complicato…ma poi è uscita la testina del piccolo, e adesso eccolo lì già attaccato alla sua mamma… sei stata davvero straordinaria, te lo dico davvero. Benvenuto piccolo Cesare Mainardi!”.

Tantissimi gli auguri per la coppia, per il piccolo Cesare e anche per la sua sorellina, la bellissima Michelle”.

