Selvaggia Lucarelli: “Carolyn è stata sgarbata con me” e confessa una strana aria

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle sembra non divertirsi più come prima. A Oggi è un altro giorno, soprattutto dopo la discussione con Carolyn Smith, confessa di avvertire una strana aria. Morgan è esterno alla giuria, non è un suo collega, con Carolyn Smith invece c’è un rapporto che prosegue da 6 anni e le è dispiaciuta la sua reazione. “Carolyn mi ha sorpreso con la sua reazione. Siamo in giuria da sei anni; lei è l’unica ballerina ed ex insegnante ecc, sa bene che noi tutti non abbiamo la sua storia, che facciamo altre cose, ma più volte Carolyn è stata criticata e soprattutto da parte di Zazzaroni, che si lancia di più nel giudizio… ma mai gli ha detto che è un tecnico e che non la deve contraddire”. Selvaggia Lucarelli però sembra non ascoltare la ragione per cui Carolyn Smith si è risentita ancora prima di lei e per le sue parole.

Fino a quando Selvaggia Lucarelli resterà a Ballando con le Stelle?

“Poi il video…” Selvaggia si riferisce alla spiegazione che la Smith ha dato anche sui social. Poi spiega: “Io intendevo dire che qualcosa in 6 anni l’ho vista ma non stiamo giudicando veri ballerini. Non lo so quest’anno c’è una strana aria, quella di mettermi un po’ in un angolo, non saprei interpretare quello che sta succedendo… Sicuramente Carolyn è stata sgarbata, non è stata gentile nei miei confronti”.

Alla domanda sul fino a quando resterà a Ballando la risposta è coerente. Sa che ogni esperienza ha una fine e che resterà fino a quando si divertirà ma sembra che quel tempo sia già scaduto. “Mi diverto molto in diretta ma un po’ meno quando torno a casa, quando vedo che un concorrente si porta i conflitti a casa e continua nei programmi e sui social”.

