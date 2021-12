Sarah Ferguson, Oggi è un altro giorno: “Mi dicevano di non fare quelle facce ma Andrea no”

Ha 62 anni Sarah Ferguson e a Oggi è un altro giorno entusiasma Serena Bortone che per la prima volta ospita un membro della famiglia reale. Entra sulle note di My Way, adora questa canzone ma è del libro che parla. Scrittrice, ha scelto come protagonista una sua antenata a cui ha aggiunto molto di Sarah. E’ il suo primo romanzo ma è solo l’inizio. La bussola del cuore è il primo libro della duchessa di York che parla alle donne con il cuore “Le donne devono farsi ascoltare di più, per l’uomo non è difficile, deve solo ascoltare e qualche volta può andare anche a cucinare, non deve farlo sempre la donna”. Parla di speranza Sarah Ferguson: leggere e ascoltare musica le aiuta a ribellarsi. Il suo messaggio è sempre coerente a se stessa. “Dalle avversità nasce la gioia” e dal primo momento che ha messo piede nella famiglia reale tutti le hanno sempre detto: “’Smettila di fare quelle facce’ ma io non ci riesco a smetterla”, tutti le hanno detto che doveva cambiare ma il suo Andrea le ha sempre detto di non cambiare mai.

Sarah Ferguson: “Non potete togliermi il cuore, portarmi via l’anima”

Il principe Andrea di York era un uomo speciale e lo è da sempre, ancora oggi. Il matrimonio è durato 6 anni ma cosa è rimasto per sempre? “Molti parlano di quanto è durato il matrimonio ma il fatto è che stiamo ancora insieme, viviamo nella stessa casa e siamo ottimi genitori, nonni”.

Hanno fatto tutto a modo loro ma la favola non è finita, magari una favola diversa ma comunque una favola. E’ il divorzio più felice, sono una coppia diversa dalle altre.

“Il segreto è comunicare, fare compromessi e avere compassione, cioè empatia perché non vale la pena andare a letto “litigati”. Io amo la vita e devo trovare un equilibrio e prendere le mie responsabilità, anche io devo fare qualcosa e se si procede così la vita è migliore”.

“Lui l’ha letto il libro e ha detto che è roba da donna” Sarah Ferguson ride e ripete “Comunicare, fare compressi, comunicare, comunicare“.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".