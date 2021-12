Arianna David: “Noi donne siamo più mentali, l’uomo è più sempliciotto”

A Storie Italiane si passa dalle donne molestate, purtroppo da sempre tantissime, al punto di vista di Arianna David che aveva iniziato bene il suo discorso chiedendo a voce alta “Che diritti abbiamo noi donne meno degli uomini?” per poi cadere nello stesso errore che commettono certi uomini. Anche a lei è successo di essere molestata, in pieno giorno, e richiama l’attenzione sugli altri, sulla società, sul chi non aiuta la vittima, non aiuta le donne che in quel momento sono in difficoltà. Arianna David sente sulla sua pelle i commenti che in queste settimane sta ricevendo la giornalista molestata in diretta. Si continua a parlare di Greta Beccaglia, è giusto ma come sottolinea subito Eleonora Daniele: “Bisogna fare un po’ di attenzione perché anche noi rischiamo di fare lo stesso sbaglio e questo non si può fare…” parole che sono arrivate dopo lo strano discorso di Arianna David.

La distinzione tra uomini e donne, in un attimo mille passi indietro

Si dovrebbe parlare di persone e non di uomini e donne, non si può certo generalizzare. Ovvia la difesa alle donne, ovvio che dobbiamo emergere ma il discorso dell’ex Miss Italia a Storie Italiane ha fatto sorridere un po’ tutti. Dal “Quale educazione dobbiamo dare ai nostri figli per migliorare la società in cui viviamo” alla continuazione di Arianna: “C’è una netta differenza tra uomo e donna, l’uomo è più goliardico, lui basta che ha una moglie, guarda il calcio, va a lavorare e un piatto caldo e sono felici, noi siamo più complesse…” davvero l’ha detto? Non c’è dubbio che alcuni uomini siano così e che alcune donne siano così.

Tutti perplessi in studio, c’è chi ride, chi la blocca ma la David continua: “Noi lo possiamo già vedere da una bambina di 4 anni e un bambino di 4 anni, noi siamo più mentali, l’uomo è più sempliciotto”

Ma se questo ragionamento l’avessero fatto sulle donne? Eleonora Daniele sorride e cede la parola ad altri. E’ evidente che Arianna David non ha avuto gran fortuna con gli uomini che ha incontrato.

