Tapiro d’oro per Ilary Blasi dopo le foto svelate da Fabrizio Corona

Ilary Blasi possiede già cinque tapiri e questa sera vedremo per lei la consegna del sesto tapiro d’oro. Perché la Blasi è attapirata? Valerio Staffelli le consegna il premio dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a proposito delle foto di nudo. In base al ricordo di Corona quelle foto sarebbero di Ilary Blasi appena sedicenne. Ha raccontato qualcosa nel programma di Peppe Iodice su Canale 21 sparando non solo sulla Blasi. Ricorda che Ilary si recava da lui con la mamma per mostrare appunto le foto. Striscia la notizia consegna il tapiro alla conduttrice Mediaset ma al telefono raggiunge anche la madre. Ilary non sembra arrabbiata, anzi ironizza: “Fabrizio forse si è innamorato di me”.

La consegna del sesto tapiro d’oro a Ilary Blasi

Stasera giovedì 16 dicembre vedremo in onda la consegna. La madre di Ilary Blasi al telefono ha risposto: “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia”. A questo punto qualcuno mente. Ilary ha anche aggiunto: “Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…” ottima risposta ma cosa dirà adesso Corona?

Ricordiamo cosa ha detto poche sere fa in tv l’ex re dei paparazzi: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io – per poi aggiungere – Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude” aggiungendo inoltre anche qualcosa su Elisabetta Gregoraci e l’amore nato con Flavio Briatore; su Lele Mora, sulle sue ex, da Nina Moric a Belen Rodriguez e Asia Argento, tutte ovviamente innamorate ancora di lui.

