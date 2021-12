Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin: “Anche meno, tu stai davvero male”

Per la prima volta Luciana Littizzetto è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista in cui non mancano i discorsi seri, si parla anche di figli, di affido, di adozione. Non mancano ovviamente le risate e poi la Littizzetto riesce a dire alla Toffanin quello che tutti pensano: “Silvia tu stai davvero male, anche meno”. Luciana inizia il discorso facendo i complenti alla conduttrice, la ammira per l’empatia, per la capacità che ha nell’entrare in ogni storia che racconta, di avvicinarsi così tanto al cuore dei suoi ospite da soffrire davvero, da esagerare fino alle lacrime. Silvia Toffanin ne è consapevole. “Mi***ia Silvia anche meno!” esclama la Littizzetto.

Silvia Toffanin: “Andrò dallo psicologo”

Pienamente consapevole di piangere davvero troppo, di stare davvero troppo male per le sue interviste, Silvia Toffanin ride ma confessa che prima o poi andrà dallo psicologo. E’ così che finisce l’intervista a Luciana che confessa che il suo psicologo con lei si è comprato la barca.

La stima tra le due è reciproca. Luciana racconta che segue spesso Verissimo perché piace a sua madre e lo guardano sempre insieme sul divano.

“Gentilezza e onestà” è questo che Luciana chiede ai suoi figli

Entrambi sono onesti e gentili e la Littizzetto è fiera di come li ha educati. Anche alla Toffanin racconta che i suoi figli difficilmente la chiamano mamma ma li comprende anche se in passato soffriva per questo. Oggi è felice di altre cose, è felice del legame che hanno, della vita che gli ha dato nonostante non li abbia messi al mondo. Sono altre le cose che fanno soffrire e lei lo sa bene sa che i suoi figli ci hanno messo tanto a fidarsi di lei, è del tutto naturale. Sa che ancora oggi capita che caccino le spine per difesa, perché il loro passato non è semplice, ma lei ci sarà sempre.

