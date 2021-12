Anche Sara di Vaira lascia Ballando con le stelle e manda in tilt Milly Carlucci

Deve essere stata una delle serate più difficili e complicate per Milly Carlucci in sedici edizioni di Ballando con le stelle. La conduttrice, nella finale in onda il 18 dicembre 2021, ha infatti dovuto dire addio a due grandi maestri del programma di Rai 1, due amatissimi ballerini che hanno fatto la storia del programma. Parliamo di Sara di Vaira e Simone di Pasquale che ieri, si sono esibiti per l’ultima volta, almeno nel ruolo di maestri, sulla pista di Ballando con le stelle. Impossibile quindi per Milly Carlucci non commuoversi per due dei suoi amati ballerini e maestri.

Le bellissime parole di Milly Carlucci per Sara di Vaira

Milly Carlucci ha salutato con queste parole la maestra di Ballando con le stelle: “Non è facile una maestra così grande, una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma. Lei è grande perché una atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi. Ma lei non la perdiamo definitivamente. Lei sarà con noi al Cantante Mascherato in una nuova veste.” Un arrivederci quindi per il pubblico di Rai 1, ma un addio con la pista di Ballando con le stelle.

Sara aveva già salutato il pubblico e ieri sera non ce l’ha fatta a dire molto, se non che è stato davvero bellissimo questo ultimo periodo nel programma anche perchè dai tavolini ha avuto modo di sostenere e fare il tifo per la sua bravissima Brenda. Non avrebbe mai pensato di vedere anche sua figlia sulla pista di Ballando con le stelle.

Tanti successi per Sara sulla pista di Ballando con le stelle

La carriera di Sara come maestra di Ballando con le stelle è iniziata nel 2009 era la quinta edizione del programma di Rai 1. E già in quell’anno lasciò il segno insieme al suo ballerino: fu eliminata in semifinale con Maurizio Aiello. L’attore passò alla storia di quella stagione per il numero maggiore di spareggi fatti non a caso, venne pensato poi il premio in suo nome. Solo Alvise quest’anno ha fatto meglio! Successivamente, ottiene un secondo posto con Ronn Moss (l’attore di Beautiful). Per molti alcune delle esibizioni di Ronn Moss e Sara, resteranno tra le migliori sulla pista di Ballando con le stelle, come ha ricordato anche ieri Carolyn Smith. Nell’ottava edizione arriva seconda con Marco Delvecchio. Un secondo posto in pista ma molto altro nella vita. I due infatti si lasciano travolgere dalla passione e nasce un grandissimo amore. Nella nona edizione è stata eliminata in semifinale in coppia con Luigi Mastrangelo.

Nella decima edizione ancora un secondo posto, in coppia con Andrew Howe. Va sempre vicinissima alla coppa ma ogni volta, la perde per un soffio. Nella dodicesima edizione è stata eliminata ancora in semifinale in coppia con l’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Nella tredicesima edizione, eliminata in semifinale con Massimiliano Morra. E’ nella quattordicesima edizione che lei e il suo ballerino conquistano tutti, nonostante in Italia nessuno lo abbia mai visto. Partono in sordina, i voti non sono altissimi ma con il passare del tempo il loro entusiasmo travolgente conquista tutti ed è un trionfo. Alla fine infatti, riesce a vincere con Lasse Matberg. Nella quindicesima edizione, quarto posto con Costantino della Gherardesca, una stagione diversa per Sara che si mette in gioco con le mille trasformazioni pensate da Costantino. Nella sedicesima edizione, è stata eliminata già alla seconda puntata con Valerio Rossi Albertini.

