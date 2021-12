Domenica IN fa gli auguri di Natale: tutti gli ospiti del 19 dicembre

E’ tempo di auguri natalizi con una puntata davvero ricca di ospiti ed emozioni per Mara Venier. Domenica IN ci aspetta oggi, 19 dicembre 2021 con un nuovo appuntamento da non perdere. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti che questo pomeriggio ci terranno compagnia insieme alla padrona di casa! Pronti per scoprire chi ci sarà?

Monica Bellucci, Il Volo, Zucchero, Arisa e Pierpaolo Pretelli sono solo alcuni degli ospiti della quattordicesima puntata di “Domenica in” in onda domani, domenica 19 dicembre dalla 14, su Rai1. Vediamo tutti i dettagli con le anticipazioni per la puntata di oggi del programma di Rai 1.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 19 dicembre 2021

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con Maria Venier, tanti gli ospiti in studio e in collegamento. A cominciare dalla Bellucci che si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film “La befana vien di notte -2- le origini”, al cinema dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi.

“Il Volo”, interverrà per cantare il brano “E più ti penso”, colonna sonora del film ‘Malena’, di cui è protagonista proprio Monica Bellucci e per annunciare la loro partecipazione straordinaria alla prossima puntata di ‘Domenica in’, il 26 dicembre prossimo. Davvero tanta musica nella puntata di oggi di Domenica IN, come si era capito anche dalle prove. Mara aveva mostrato sui social alcuni scatti per far venire l’acquolina in bocca al suo pubblico! Grande attesa poi, per Zucchero, che darà vita ad una vera e propria performance ‘live’ accompagnato dalla sua band. L’artista amatissimo in tutto il mondo, si esibirà cantando alcuni brani tratti dal suo nuovo album ‘Discover’, che contiene anche, alcune canzoni di grandi artisti come Bono, I Genesis e i Coldplay.

Per il Talk su ‘Ballando’, arriveranno in studio i primi 3 classificati alla finale di ‘Ballando’ mentre gli ‘opinionisti’ saranno: Guillermo Mariotto, Elisa Isoardi, Bruno Vespa e Rossella Erra. Infine, Pierpaolo Pretelli si esibirà sulle note di “Feliz Navidad”, con il corpo di ballo di “Domenica In”. Spazio quindi ad Arisa e Vito Coppola, che hanno trionfato sulla pista di Ballando con le stelle e poi Bianca e Simone di Pasquale. Visto che ci saranno i primi tre, dovrebbero esserci anche Morgan e Sabrina Salerno. Dobbiamo aspettarci altre polemiche? Staremo a vedere!

