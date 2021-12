Gli ascolti della domenica: Amici 21 e Domenica In volano, Verissimo in difficoltà

Continuano le sfide interessanti della domenica pomeriggio con Rai 1 e Canale 5 che si danno battaglia all’ultimo punto di share. E’ una sfida a distanza tra Maria De Filippi, con il suo Amici 21 e Mara Venier con Domenica In. Una bella sfida alla domenica, come non accadeva da tempo. Un vero e proprio testa a testa, soprattutto nella prima parte, il 19 dicembre 2021, con Domenica IN ferma a un soffio dal raggiungere Amici. Vince Maria con una puntata scoppiettante, degna di una prima serata, ricca di ospiti, musica e spettacolo. Ma si difende benissimo anche Mara Venier che nella prima parte della puntata, dedicata al talk su Ballando con le stelle, vola sopra i 3,2 milioni di spettatori. Vince quindi in numeri contro Amici ma la media e lo share non premiano fino in fondo Mara Venier che in ogni caso, può godersi davvero questo successo. L’unica a non trarre beneficio da questa situazione, continua a essere Silvia Toffanin. Nonostante non ci fosse ieri, nella programmazione di Rai 1, Da noi a Ruota libera nella sua versione classica ma lo speciale di Telethon, Verissimo arranca. Fa meglio del sabato, dove ormai gli ascolti sono molto più bassi del solito ( e la Rai si avvicina in modo pericolosissimo). Per il 2022 forse bisognerà rivedere questa decisione , lasciando una sola puntata di Verissimo alla settimana. Il pubblico inizia a essere un po’ stanco del raddoppio. Magari si potrebbe andare in onda con Pomeriggio 5 anche al sabato, visto che Barbara d’Urso ha sempre meno impegni in quel di Mediaset o magari dare la versione del week end a Simona Branchetti che da oggi debutterà al posto della conduttrice “primaria”. Staremo a vedere.

Intanto diamo un occhio agli ascolti tv del 19 dicembre 2021.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati del 19 dicembre 2021

Su Rai1 Domenica In vola nella prima parte con 3.226.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%, e 2.860.000 spettatori pari ad uno share del 19.4%, nella seconda parte in onda dalle 15.01 alle 17.04. Dopo il TG1 (.000 – %), Telethon ha raccolto un ascolto medio di 2.028.000 spettatori pari al 13.3%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.583.000 spettatori con il 15.7%. Dalle 13.58 alle 16.50, Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.070.000 spettatori (20%). A seguire – dalle 16.50 alle 17.48 – Verissimo è stato visto da 2.508.000 spettatori con il 17.2% e 2.264.000 spettatori con il 17.3%, nella parte denominata Verissimo Giri di Valzer. Un po’ meglio della puntata del sabato ma non sono questi numeri che entusiasmano. In ogni caso, un’altra vittoria alla domenica per Canale 5, è arrivata.

Bisognerà vedere che cosa succederà dalla prossima domenica e poi nel 2022 quando Mara Venier non potrà contare sul talk dedicato a Ballando con le stelle che aveva portato ottimi ascolti in queste ultime settimane. Non ci resta che attendere!

