Selvaggia Lucarelli dopo la finale di Ballando ne ha per tutti: le velenose frecciate social

“Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale” inizia con queste parole il post di Selvaggia Lucarelli sui social, dopo la finale di Ballando con le stelle. Per la giornalista una edizione fatta di scontri, di polemiche ma anche di momenti che di certo resteranno nel suo bagaglio. Non solo, come fa notare la scrittrice, c’è stato qualcosa di molto positivo: l’affetto ricevuto dalla gente a casa. E infatti, prima di lanciare le sue frecciate velenose, scrive: “ E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche nel “ non detto” e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi.“

Le velenose frecciate di Selvaggia Lucarelli dopo la finale di Ballando con le stelle

” Sono contenta per la vittoria di @arisamusic (e di Vito, che è una notevole new entry). Non so se era la miglior ballerina, ma di sicuro la più tenace, originale e “controvento” ha scritto Selvaggia che è stata una delle prime a sostenere Arisa, soprattutto per il suo donarsi, per il suo voler fare un percorso che le desse qualcosa e che donasse al pubblico qualcosa di lei. E ancora: ” Faccio i miei complimenti a @biancagascoigne1 , prima penalizzata e poi giustamente risarcita dal pubblico. A Sabrina Salerno perché essere persone perbene è meno vincente di quanto si pensi. Ed è un ballo difficilissimo, nella vita e nel lavoro, in cui spesso vengono premiati i bari. “

Da questa edizione ci aspettavamo fuoco e fiamme tra Selvaggia e Federico, e forse la scelta del Lauri non è stata casuale. Ma nulla è andato come ci si aspettava, infatti, i due, sono diventati complici in un gioco di battute e scambi che è diventato molto divertente nel corso delle puntate. Selvaggia lo saluta con queste parole: “Infine, faccio inaspettatamente i complimenti a Federico Fashion Style per l’intelligenza e l’ironia con cui si è giocato al meglio questa esperienza.” Approfittando delle parole per Federico, lancia la sua bordata: ” E per aver dimostrato che buoni studi e belle citazioni non sempre significano saper stare al mondo.”

Il finale: ” Grazie a tutti per i messaggi e i tweet con cui mi avete sommersa. Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (auto)smascherato!“. Non è difficile capire a chi si stesse riferendo la Lucarelli. Il silenzio di Milly Carlucci in alcune situazioni, come anche nella finale, non è piaciuto a nessuno, il pubblico si aspettava che la conduttrice prendesse posizione schierandosi dalla parte di una giuria che ha scelto, lei, almeno nell’ultima puntata. Poi le discussioni con la Smith, che a quanto pare, non sono un lontano ricordi, anzi. La frecciata ovvia a Morgan e anche un saluto speciale ad Alessandra Mussolini.

La rivedremo nella prossima edizione di Ballando con le stelle? Molto difficile.

