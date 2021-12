Pomeriggio 5 News batte Rai 1 senza Matano ma perde contro Geo: gli ascolti

Tra i due litiganti il terzo gode, verrebbe da dire. Nel pomeriggio del 20 dicembre 2021, giorno in cui Simona Branchetti ha fatto il suo debutto nel pomeriggio di Canale 5 con la versione delle feste di Pomeriggio 5, gli ascolti infatti, sono andati a Geo, il programma di Rai 3 che ha fatto meglio di tutti. Doveva essere abbastanza tranquillo l’esordio di Simona Branchetti, visto che su Rai 1 non è andato in onda La vita in diretta, e i risultati invece non sono stati poi così entusiasmanti, visto che ci si aspettava qualcosa in più forse, in un pomeriggio senza concorrenza. Ad avere la meglio quindi, Sveva Sagramola che con il suo Geo, ha toccato quota 2 milioni di spettatori, battendo Canale 5. Male Rai 1 che ha rinunciato a La vita in diretta per dare spazio ai saluti di Mattarella e non ha mandato in onda neppure una versione breve, prevista da palinsesto ( probabilmente per permettere ad Alberto Matano di stare un altro giorno in quarantena e scongiurare ogni dubbio dopo i tamponi).

Ma vediamo i numeri del pomeriggio di ieri, anche se chiaramente, saranno i prossimi giorni a rivelarci se Mediaset ha fatto bene ad affidare lo spazio del pomeriggio a Simona Branchetti con il suo Pomeriggio 5 News.

Gli ascolti del pomeriggio del 20 dicembre 2021: ecco i dati

Un pomeriggio anomalo, come detto in precedenza. Techetechetè è stato visto da 1.389.000 spettatori con il 12.5% ( in onda dalle 17,10 circa alle 17,30) ; a seguire poi il Tg1: Scambio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica dalle 17:24 alle 18:09 realizza un ascolto pari a 1.266.000 spettatori con il 10.4% e Techetechetè arriva a 1.428.000 spettatori con il 10.4%.

Pomeriggio Cinque News è stato visto da 1.537.000 spettatori pari al 13.1% nella presentazione dalle 17:26 alle 17:49 e 1.802.000 spettatori pari al 13.8% dalle 17:54 alle 18:24 (I Saluti a 1.848.000 e il 13%). Come di consueto meglio la seconda parte della prima.

Fa meglio Rai 3 con Geo. I numeri di ieri: Aspettando… Geo arriva a 931.000 spettatori (8.7%) e Geo a 1.922.000 spettatori (14.9%).

