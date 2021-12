Mattino 5 News regna con Francesco Vecchi: nessun calo senza la Panicucci

Nessun calo per Mattino 5 News in questi giorni di festa. Il programma di Canale 5 che vede alla conduzione in solitaria Francesco Vecchi continua la sua ottima marcia di successo; anche ieri, 23 dicembre 2021, il programma di Canale 5 è stato il più visto della sua fascia, ha battuto senza nessuna difficoltà Storie Italiane. Non pesa in questo senso, l’assenza di Federica Panicucci. L’azienda quindi ha fatto la mossa vincente: minima spesa, massima resa per Mattino 5 news con l’ottimo Francesco Vecchi capace di spaziare dalla cronaca allo spettacolo passando per la politica e l’intrattenimento.

Vediamo i numeri di ieri per capire di che cosa stiamo parlando.

Benissimo Mattino 5 News leader nella sua fascia: gli ascolti

Analizzando i dati di ascolti di ieri possiamo vedere come Mattino 5 News vada dritto per la sua strada senza farmarsi.

Su Rai1 Unomattina parte maluccio con 489.000 spettatori (10.8%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:54 e 924.000 spettatori (15.7%) dalle 8:38 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.105.000 spettatori (19.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 776.000 spettatori (14%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:55 informa 526.000 spettatori con il 16.2% e Tg5 Mattina 1.136.000 spettatori con il 19.9%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 983.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte dalle 8:41 alle 9:50 e 822.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte dalle 9:54 alle 10:40 . Mattino 5 quindi batte sia Uno Mattina che Storie Italiane di Eleonora Daniele, anche senza Federica Panicucci. Un ottimo risultato per Canale 5.

Ricordiamo che la versione natalizia di Mattino 5 andrà in onda fino al 10 gennaio. In quella data poi dovrebbe fare il suo ritorno la Panicucci anche se nel comunicato stampa ufficiale di Mediaset, il ritorno sarebbe previsto per il mese di febbraio.

