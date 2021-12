Buona la prima per Bar Stella con Stefano de Martino: dopo la danza ha trovato la sua vocazione

Sono stati davvero tanti gli apprezzamenti da parte del pubblico per la prima puntata di Bar Stella, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Stefano de Martino. Grazie anche a un ottimo traino portato dallo show di Enrico Brignano, il Bar Stella esordisce con un buon 6 % di share e ci mostra l’ex ballerino in una versione diversa. Dopo l’ottimo lavoro fatto con Stasera tutto è possibile, Stefano prosegue sulla strada della conduzione che a quanto pare, è il suo futuro. Ne ha parlato proprio il napoletano in una intervista per Fanpage, intervista nella quale sembra voler escludere la possibilità di tornare a danzare ( anche se potrebbe farlo in veste di conduttore poliedrico). E’ anche vero, che come succede in questi casi, non tutto il pubblico ha apprezzato il programma, per molti Bar Stella è stato caotico, pieno di idee portate avanti solo a metà ma con un potenziale…Stefano comunque ha intenzione di lavorare su questa strada e non ha nascosto le sue aspettative per il futuro anche nell’intervista per Fanpage.

Stefano de Martino dice addio alla danza?

Dopo aver lavorato come ballerino professionista ad Amici e aver mosso i primi passi di conduttore proprio grazie a Maria de Filippi, Stefano vede nel suo futuro qualcosa di diverso dalla danza. E nella sua intervista per Fanpage spiega: “Diciamo che ho trovato un’altra vocazione che mi permette di esprimermi meglio. La danza è un mio interesse, la seguo, ero un buon danzatore, ma detto tra noi credo che nessuno oggi sentirebbe l’esigenza di andare a vedere Stefano De Martino a teatro per la danza. Bisogna anche avere coscienza dei propri limiti.” Il mondo della danza sa, direbbe la nostra cara Alessandra Celentano.

E ancora: “ Diciamo che sono in tanti a chiedermi quand’è che tornerò a danzare e io dico che è meglio far sentire la propria mancanza anziché qualcuno che dica “ma questo sta ancora qui a ballare?“. Negli ultimi anni Stefano ha anche studiato musica e ha iniziato a suonare degli strumenti musicali a dimostrazione che la strada lo porta a essere uno show man capace di stare sul palco e fare diverse cose. Staremo a vedere cosa succederà! Ha tutta una carriera davanti e siamo solo all’inizio dei primi passi da “adulto” nel mondo della tv!

